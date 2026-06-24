Siêu phẩm LG về Việt Nam đúng mùa World Cup

TV LG QNED evo AI MiniLED mang đến những trận cầu đỉnh cao tại gia

Ra mắt đúng thời điểm World Cup 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp trải nghiệm giải trí tại gia, dòng TV LG 4K này hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem những trận cầu đỉnh cao với sắc màu sống động, điều khiển thông minh. Với đa dạng lựa chọn về kích thước, sản phẩm đi kèm ưu đãi giảm giá lên đến 20% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn cho người dùng.

Nâng tầm trải nghiệm xem bóng đá trên màn hình QNED evo AI MiniLED 4K

TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B được trang bị công nghệ Dynamic QNED Color, tái hiện màu sắc một cách sống động và giàu chiều sâu trong từng khung hình. Với các nội dung bóng đá có tốc độ chuyển động cao, sắc xanh sân cỏ, ánh sáng sân vận động là những yếu tố quan trọng tạo nên cảm xúc trận đấu, khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ và độ phân giải 4K Ultra HD giúp trải nghiệm xem tại gia trở nên rõ nét và cuốn hút hơn.

Được chứng nhận đạt 100% Color Volume, TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B có khả năng thể hiện màu sắc phong phú trong nhiều trải nghiệm xem khác nhau, từ những trận cầu có tiết tấu nhanh đến các nội dung phim ảnh giàu cảm xúc, chương trình truyền hình và nền tảng xem trực tuyến sôi động. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng không khí thể thao và giải trí trên màn hình lớn với màu sắc rực rỡ, hình ảnh giàu độ chi tiết và cảm giác xem bao quát hơn.

Sức mạnh xử lý của TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B đến từ bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9, hỗ trợ tối ưu hình ảnh và âm thanh theo nội dung đang phát. Công nghệ 4K Super Upscaling góp phần nâng cấp chất lượng hiển thị của các nguồn nội dung đầu vào, trong khi AI Brightness Control, AI HDR Remastering, Dynamic Tone Mapping, HDR10, HLG và FILMMAKER MODE giúp tinh chỉnh độ sáng, độ tương phản và sắc thái hình ảnh trong nhiều điều kiện xem khác nhau.

Với dải kích thước trải rộng từ 43 inch đến 85 inch, TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B đáp ứng linh hoạt nhiều không gian sử dụng, từ phòng ngủ, căn hộ hiện đại đến phòng khách gia đình. Đặc biệt, các phiên bản màn hình lớn 75 inch và 85 inch phù hợp với nhu cầu xem bóng đá cùng gia đình, bạn bè, tạo cảm giác bao quát hơn cho những khoảnh khắc thể thao giàu cảm xúc trong mùa World Cup.

Trải nghiệm AI thuận tiện hơn với webOS 26 và AI Magic Remote

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B được phát triển theo hướng dễ sử dụng và cá nhân hóa hơn thông qua nền tảng webOS 26. Người dùng có thể truy cập các ứng dụng giải trí quen thuộc, tìm kiếm bằng giọng nói, điều chỉnh thiết lập và quản lý các thiết bị điện tử gia dụng trên giao diện trang chủ cá nhân hoàn toàn mới.

Điều khiển thông minh AI Magic Remote đi kèm giúp thao tác trên TV trở nên thuận tiện hơn với nút AI chuyên dụng, khả năng điều khiển bằng giọng nói và thao tác trỏ – cuộn linh hoạt. Các tính năng như AI Agent, AI Concierge, AI Chatbot và AI Search hỗ trợ người dùng tìm kiếm nội dung, nhận gợi ý và xử lý các thiết lập thường dùng một cách nhanh chóng hơn. Việc tích hợp thêm Google Gemini cùng với Microsoft Copilot cũng mở rộng khả năng tương tác thông minh ngay trên màn hình TV, phù hợp với xu hướng TV trở thành trung tâm thông tin và giải trí trong gia đình.

Những tính năng AI này giúp người dùng rút ngắn thao tác khi tìm kiếm lịch thi đấu hay cập nhật tỉ số trận đấu “tức thì”, ngay khi đang xem nội dung chính trên màn hình trong mùa thể thao sôi động năm nay. Bên cạnh đó, LG còn cập nhật ứng dụng LG Sport Playbook giúp tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến các giải bóng lớn như World Cup 2026. Ứng dụng còn có khả năng dự đoán tỉ lệ thắng, đội hình ra sân cũng như chiến thuật và vị trí của các cầu thủ.

Âm thanh, kết nối và thiết kế hoàn thiện hệ thống giải trí tại gia

TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B được trang bị AI Sound Pro với âm thanh giả lập Virtual 9.1.2 Up-mix, Clear Voice Pro, Auto Volume Leveling và AI Acoustic Tuning, giúp tối ưu trải nghiệm nghe theo nội dung và không gian sử dụng. Với các nội dung bóng đá, công nghệ âm thanh thông minh góp phần tái hiện rõ hơn tiếng bình luận, âm thanh sân vận động và bầu không khí sôi động của trận đấu ngay trong phòng khách.

Khi kết hợp cùng loa thanh LG tương thích, các tính năng như LG Sound Sync và WOW Orchestra hỗ trợ đồng bộ âm thanh giữa TV và loa thanh, mang đến trải nghiệm nghe nhìn liền mạch hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp người dùng hoàn thiện hệ thống giải trí tại gia, đặc biệt trong các dịp tụ họp xem thể thao, phim ảnh hoặc chương trình giải trí cùng gia đình và bạn bè.

Sản phẩm cũng hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối như LG ThinQ, Google Cast, AirPlay 2, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, HDMI eARC và ALLM, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung từ thiết bị di động, kết nối với loa thanh, máy chơi game hoặc các thiết bị giải trí khác trong gia đình.

Về thiết kế, TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B theo đuổi ngôn ngữ thiết kế tinh giản với viền mỏng, chân đế lõi kim loại và mặt lưng được hoàn thiện tinh xảo. Dải kích thước trải rộng của mẫu TV này cũng giúp người dùng linh hoạt lựa chọn phiên bản phù hợp với từng không gian sống.

