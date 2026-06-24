Toyota cơ cấu lại sản phẩm tại Việt Nam: Camry không còn thuần xăng, giá thấp nhất 1,46 tỷ đồng, Fortuner bỏ máy dầu, bản rẻ nhất đắt hơn Everest

Trên trang chủ của Toyota, danh mục sản phẩm Camry hiện chỉ còn duy nhất một phiên bản. Trước đó, ở thời điểm ra mắt, mẫu sedan này có tới ba phiên bản. Phiên bản đang còn bán là Camry HEV TOP CE, giá 1,46 tỷ đồng. Phía Toyota Việt Nam cũng xác nhận sự thay đổi này.

Toyota Camry hiện chỉ còn một phiên bản HEV. Ảnh: Đại lý

Tham khảo thêm thông tin từ đại lý, phiên bản Camry HEV TOP CE chính là phiên bản tầm trung trước đây (có tên 2.5HEV MID), trong khi phiên bản cao cấp nhất (từng có tên là 2.5HEV TOP) đã không còn được bán. Phiên bản động cơ thuần xăng Camry 2.0Q cũng không còn được phân phối tại Việt Nam.

Hiện chưa rõ lý do Camry bỏ hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình doanh số hiện tại của mẫu xe này và nhìn rộng ra toàn phân khúc sedan cỡ D, có thể thấy nhóm xe này đang đi xuống trước sự tăng trưởng của SUV/crossover. Trong tháng 5/2026, doanh số Camry chỉ 31 chiếc, khiến mẫu xe này nằm trong nhóm các xe bán ít nhất tại Việt Nam. Mặc dù vậy, trong phân khúc, Camry vẫn là xe bán chạy nhất qua các tháng.

Doanh số Camry không ổn định và không cao, mặc dù vẫn dẫn đầu phân khúc. Nguồn số liệu: VAMA

Hiện phân khúc sedan cỡ D này chỉ còn Toyota Camry và Kia K5, trong khi Mazda6 và Honda Accord đã rút khỏi thị trường một thời gian.

Camry thế hệ mới nhất ra mắt thị trường trong nước từ tháng 10/2024. Xe có nhiều thay đổi lớn, từ nền tảng khung gầm cho tới thiết kế. So với đời trước, xe đã lược bớt một bản thuần xăng và thêm một bản hybrid. Đến hiện tại, xe chỉ còn một bản hybrid.

Ngoài ra, trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật tại Việt Nam, Fortuner cũng được lược bớt phiên bản. Hiện Fortuner chỉ còn các bản máy xăng 2.7L, bỏ các bản máy diesel 2.4L và 2.8L. Sự thay đổi này đã diễn ra từ hồi đầu năm.

Toyota Fortuner chỉ còn động cơ xăng. Ảnh: Đại lý

Cụ thể hơn, Fortuner đang được phân phối với 3 phiên bản xăng, gồm hai bản dẫn động một cầu số tự động và một bản hai cầu số tự động. Giá phiên bản tiêu chuẩn nâng lên thành 1,155 tỷ đồng sau khi bản máy diesel 2.4L không còn được phân phối. Mức giá này đang nhỉnh hơn so với giá 1,129 tỷ đồng của Ford Everest bản tiêu chuẩn mới ra mắt cách đây không lâu.

Xét về doanh số, Fortuner cũng đang trở nên lép vế trước các đối thủ, đặc biệt là Everest. Mẫu SUV của Toyota ít cập nhật, nâng cấp lớn. Trên thị trường quốc tế, Fortuner đang rục rịch có thế hệ mới, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi lớn tương tự Hilux. Không loại trừ khả năng, Fortuner mới sẽ về Việt Nam, góp phần thúc đẩy doanh số trong thời gian tới.

Từ "vua doanh số", Fortuner giờ đây bán ít hơn nhiều so với đối thủ. Nguồn số liệu: VAMA

Trước đó, trong năm 2025, một mẫu xe bán ít khác của Toyota là Wigo cũng lược bỏ phiên bản số sàn. Mẫu xe này hiện chỉ còn bản số tự động cao cấp nhất. Sự xuất hiện của xe điện và việc giảm giá liên tục các mẫu SUV/crossover cỡ A đã tạo áp lực lớn cho nhóm hatchback cỡ A như Toyota Wigo, Hyundai i10 hay Kia Morning.