Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kia Sportage đời mới lần đầu lộ diện: Thiết kế mới sẽ khác hẳn, bỏ hẳn động cơ xăng truyền thống, dễ ra mắt năm sau

| | Thị trường

Kia Sportage thế hệ mới dự kiến có 3 tùy chọn hệ thống truyền động, tất cả đều là hybrid.

Healer TV vừa bắt gặp một chiếc Kia Sportage thế hệ mới trong bãi đậu xe tại Hàn Quốc. Kia dự kiến sẽ giới thiệu thế hệ thứ 6 của Sportage vào cuối năm 2027, đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng sang dòng sản phẩm thuần hybrid trên toàn cầu.

Kia Sportage thế hệ mới trong quá trình thử nghiệm tại Hàn Quốc. Ảnh: Healer TV

Hình ảnh cho thấy chiếc xe được che chắn khá kỹ, chỉ để lộ các cảm biến và camera xung quanh thân xe. Các khu vực như nắp ca-pô hay hông xe được phủ lớp ngụy trang dày nên khó có thể nhận ra những thay đổi về ngoại hình. Bên trong khoang lái, xe sử dụng ghế da màu đen, các chi tiết như ốp các cột hay trần xe dùng tông màu sáng quen thuộc.

Sportage 2027 sẽ chỉ có 3 tùy chọn hệ thống truyền động, bao gồm hybrid nhẹ (MHEV), hybrid thông thường (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Quyết định thống nhất dòng sản phẩm Sportage dưới công nghệ hybrid xuất phát từ sự trì trệ tạm thời trong nhu cầu xe thuần điện. Các yếu tố như giá xe điện cao, thách thức về cơ sở hạ tầng sạc và chi phí bảo trì đã làm chậm quá trình chuyển đổi sang xe điện hoàn toàn.

Kia Sportage 2027 sẽ chuyển hoàn toàn sang động cơ hybrid. Ảnh: Healer TV

Hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo của Sportage dự kiến mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu. Kia đặt mục tiêu nâng cao hiệu suất của xe bằng cách tăng dung lượng pin và công suất động cơ. Đặc biệt, phiên bản hybrid cắm sạc dự kiến sẽ đạt phạm vi lái xe thuần điện lên đến 100 km, mang lại sự linh hoạt hơn cho việc lái xe trong thành phố và trên đường cao tốc.

Tại Mỹ, Hyundai và Kia đã bán được 188.726 xe hybrid vào năm ngoái, tăng 52,0% so với năm 2024. Ngược lại, doanh số bán xe thuần điện giảm 10,4% xuống còn 69.962 chiếc. Để đáp ứng những động thái thị trường này, chính phủ các nước Bắc Mỹ và châu Âu đã điều chỉnh các quy định về khí thải carbon và các ưu đãi dành cho xe điện. Một số quốc gia thậm chí còn đang cắt giảm trợ cấp cho xe điện, gián tiếp thúc đẩy việc sử dụng xe hybrid như một lựa chọn khả thi.

Ảnh phác họa Kia Sportage 2027. Ảnh dựng đồ họa: AP

Hyundai và Kia đã công bố kế hoạch giới thiệu xe điện mở rộng phạm vi di chuyển (EREV) tại Bắc Mỹ và Trung Quốc vào năm 2027. Động thái này càng củng cố cam kết của họ trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và các quy định đang thay đổi, đồng thời chuẩn bị cho sự chuyển đổi dần dần sang điện khí hóa hoàn toàn trong tương lai.

Phát hiện Trung Quốc vận hành đoàn xe dài gần 100m, nặng 600 tấn, chỉ chạy 5km/h, vận chuyển thiết bị khổng lồ phục vụ siêu dự án

Theo PV

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt 'ông lớn' bán dẫn đang thống trị thế giới: Từ Nvidia, Intel đến nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tỷ hàng USD vào Việt Nam

Loạt 'ông lớn' bán dẫn đang thống trị thế giới: Từ Nvidia, Intel đến nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tỷ hàng USD vào Việt Nam Nổi bật

Khoan hơn 2.300m xuống dưới đáy biển, phát hiện lớp chứa dầu dày hơn 30m, có thể thu về hàng trăm triệu thùng dầu

Khoan hơn 2.300m xuống dưới đáy biển, phát hiện lớp chứa dầu dày hơn 30m, có thể thu về hàng trăm triệu thùng dầu Nổi bật

Geely thử nghiệm vượt chuẩn an toàn Euro NCAP tại Pháp, ra mắt AI tự lái tại Bắc Kinh

Geely thử nghiệm vượt chuẩn an toàn Euro NCAP tại Pháp, ra mắt AI tự lái tại Bắc Kinh

08:00 , 24/06/2026
Thông tin mới về thiết kế iPhone 18 Pro Max

Thông tin mới về thiết kế iPhone 18 Pro Max

07:45 , 24/06/2026
Siêu phẩm LG về Việt Nam đúng mùa World Cup

Siêu phẩm LG về Việt Nam đúng mùa World Cup

07:16 , 24/06/2026
'Tân binh' xe ga Yamaha ra mắt: siêu tiết kiệm xăng, đe dọa 'soán ngôi' Honda SH Mode

'Tân binh' xe ga Yamaha ra mắt: siêu tiết kiệm xăng, đe dọa 'soán ngôi' Honda SH Mode

06:30 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên