Geely thử nghiệm vượt chuẩn an toàn Euro NCAP tại Pháp, ra mắt AI tự lái tại Bắc Kinh

An toàn, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái di chuyển thông minh đang trở thành những thế mạnh cốt lõi, nâng cao sức cạnh tranh và nằm trong trong chiến lược phát triển toàn cầu của tập đoàn trong năm 2026.

Tháng 5/2026, Geely Starray EM-i - mẫu xe đang được bán tại thị trường Việt Nam với tên gọi Geely EX5 EM-i, đã hoàn thành bài thử va chạm bên kép tại trụ sở UTAC ở Pháp. Theo Geely, đây là bài thử có mức độ khắt khe hơn quy trình va chạm bên hiện hành của Euro NCAP, kết hợp tác động từ rào chắn di động ở tốc độ 60 km/h và va chạm với cột cứng ở phía đối diện.

Sau thử nghiệm, kết quả cho thấy khoang hành khách của Starray EM-i vẫn giữ được cấu trúc, hệ thống túi khí hoạt động chính xác, e-Call kích hoạt tức thì và cửa xe tự động mở khóa. Bài thử này không chỉ nhằm chứng minh độ cứng thân xe, mà còn cho thấy cách Geely mở rộng khái niệm an toàn từ bảo vệ phương tiện sang bảo vệ toàn hệ sinh thái di chuyển, gồm con người, phương tiện, đường sá, điện toán đám mây và vệ tinh.

Trung tâm kiểm nghiệm an toàn lớn bậc nhất thế giới của Geely tại Ninh Ba, Trung Quốc.

Nền tảng cho hướng tiếp cận này là năng lực đầu tư dài hạn vào an toàn. Cuối năm 2025, Geely khai trương Trung tâm kiểm nghiệm an toàn ô tô lớn nhất thế giới tại Ninh Ba. Trung tâm đã thiết lập 5 kỷ lục Guinness thế giới liên quan đến quy mô phòng thí nghiệm, đường thử va chạm trong nhà, khu thử đa góc và số lượng bài thử trong một phòng thí nghiệm an toàn của nhà sản xuất ô tô.

Nếu bài thử tại Pháp cho thấy cách Geely nâng chuẩn an toàn, thì tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026), Geely cũng giới thiệu các công nghệ AI mới dành cho xe thông minh. Gây ấn tượng tại triển lãm là công nghệ Full-Domain AI 2.0 được ví như một "bộ não" giúp kết nối nhiều hệ thống trên xe, từ buồng lái thông minh, hỗ trợ lái, nhận diện môi trường đến tương tác với người dùng.

Tâm điểm của khu trưng bày là Eva Cab, mẫu robotaxi được Geely phát triển cho mục tiêu vận hành tự hành cấp độ 4, hỗ trợ cho dịch vụ gọi xe tự lái trong tương lai.

Việc kết hợp xe, AI, dữ liệu vận hành và nền tảng dịch vụ như Caocao Mobility cho thấy Geely không chỉ phát triển từng mẫu xe riêng lẻ, mà đang xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh. Những công nghệ này phản ánh tầm vóc của Geely Holding sau gần 40 năm phát triển. Từ một doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 1986 tại Chiết Giang, Geely đã trở thành tập đoàn ô tô - công nghệ toàn cầu, sở hữu loạt thương hiệu danh tiếnh như Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus…

Ở cấp tập đoàn, Geely Holding đang bước vào giai đoạn mới với chiến lược "One Geely", tăng cường phối hợp toàn cầu, chia sẻ nguồn lực giữa các thương hiệu, đồng phát triển công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng. Theo kế hoạch công bố tháng 1/2026, Geely đặt mục tiêu doanh số toàn cầu vượt 6,5 triệu xe, doanh thu vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ, tỷ lệ xe năng lượng mới vượt 75% và doanh số ngoài Trung Quốc chiếm hơn một phần ba tổng doanh số vào năm 2030. Geely Holding hiện đang ở vị trí thứ 7 toàn cầu về doanh số và trở thành doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm 10 tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới.

Bên cạnh ô tô, Geely mở rộng sang các lĩnh vực bổ trợ cho tương lai di chuyển. Trong chiến lược 2030, tập đoàn phát triển các trụ cột công nghệ như lái thông minh, pin, truyền động điện và super hybrid, kết nối các mảng như Geely Auto, Cao Cao Mobility, Aerofugia và Geespace. Trong đó, Geespace hỗ trợ hạ tầng vệ tinh cho IoT, định vị chính xác, logistics và xe thông minh.

Tại Việt Nam, từ khi gia nhập thị trường tháng 3/2025, hãng liên tục mở rộng danh mục từ SUV đô thị, SUV cỡ D đến xe điện. Việc bổ sung Okavango và Coolray 2026 đầu tháng 6/2026 giúp Geely phủ thêm nhóm SUV 7 chỗ và B-SUV đô thị.

Đại sứ thương hiệu của Geely Việt Nam - Chi Pu tới dự sự kiện ra mắt và chụp ảnh cùng Geely Coolray 2026.

Sự hiện diện của Geely tại Việt Nam được đặt trong hệ sinh thái của Tasco Auto với hệ thống 150 showroom trên toàn quốc, trong đó Geely đã đạt hơn 52 showroom sau hơn một năm; đi cùng là 76 điểm xưởng dịch vụ Carpla Service. Bên cạnh bán xe mới, hệ sinh thái Tasco còn có các điểm chạm trong hành trình sử dụng ô tô như VETC, bảo hiểm, xe đã qua sử dụng, dịch vụ hậu mãi và các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Mới đây nhất, Tasco Auto cũng đã công bố chương trình 26 đặc quyền ưu đãi "Trọn an tâm, Trọn gắn kết", cùng Geely Việt Nam tập trung hơn vào trải nghiệm khách hàng và nâng chất lượng hậu mãi để trải nghiệm khách hàng được xuyên suốt suốt vòng đời sử dụng xe.

Từ bài thử an toàn vượt chuẩn tại Pháp đến màn ra mắt AI tự lái tại Bắc Kinh, Geely đang cho thấy năng lực của cả một hệ sinh thái top đầu về xe trên thế giới. Ở đó, sức mạnh của một thương hiệu không chỉ nằm ở chiếc xe trước mắt, mà còn ở toàn bộ nền tảng công nghệ, kiểm nghiệm, dữ liệu và dịch vụ phía sau.