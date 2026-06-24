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Trung Quốc vẫn miệt mài mua vàng

| | Thị trường

Trung Quốc nhập khẩu 163 tấn vàng trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 3/2024.

Nhập khẩu vàng của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất hàng tháng trong hơn hai năm vào tháng 5, cho thấy thị trường vàng số một thế giới có nhu cầu mạnh mẽ đối với vàng thỏi khi giá vàng thấp hơn 25% so với mức cao nhất hồi đầu năm 2026.

Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 163 tấn vàng trong tháng trước, tổng lượng nhập khẩu hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2024, theo số liệu hải quan mới nhất được công bố vào cuối tuần trước. Tổng lượng nhập khẩu vàng thỏi từ đầu năm đến nay đạt khoảng 692 tấn tính đến tháng 5, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Song Jiangzhen, một nhà nghiên cứu tại Học viện Thị trường Vàng phía Nam Quảng Châu, nói rằng nhu cầu vàng thỏi của Trung Quốc, cùng với việc người tiêu dùng tích lũy thêm vàng thỏi, là một trong những động lực chính thúc đẩy sự tăng đột biến nhập khẩu gần đây.

Mức nhập khẩu trong tháng 5 còn cao hơn so với tháng 4, vốn ở mức 157 tấn vàng. ﻿

Ông Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định yếu tố mùa vụ “cho thấy sự ổn định trong ngành trang sức vàng khi ngành này bổ sung nguồn cung sau những đợt mua yếu trong những tháng trước đó”.

“Giá vàng thấp hơn có thể giúp thúc đẩy các hoạt động bổ sung hàng tồn kho, mặc dù các nhà kim hoàn có thể sẽ đứng ngoài cuộc nếu giá giảm mạnh hơn”, ông nói thêm. “Về phía đầu tư, đà giảm giá vàng có thể tiếp tục hạn chế việc mua vàng thỏi".

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

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