Bắc Ninh thu gần 6.000 tỷ đồng từ vải thiều

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Nhờ thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá vải thiều trên địa bàn hiện duy trì ở mức cao, dao động từ 60.000 đến 90.000 đồng/kg. Trong đó, thị trường nội địa tiêu thụ 77.000 tấn, còn lại dành cho xuất khẩu.

Việc chủ động kết nối giao thương và nâng cao chất lượng sản phẩm đã giúp người nông dân được mùa, giữ được giá cao. Hiện địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch chính vụ, dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tháng 7 tới với nhiều tín hiệu tích cực.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với khoảng 29.000 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh tiếp tục được xuất khẩu sang nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như Nhật Bản (khoảng 260 tấn), Canada (170 tấn), thị trường EU (110 tấn) cùng một số thị trường khác.

Năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 29.800 ha vải thiều, sản lượng dự kiến khoảng 125.000 tấn. Mặc dù sản lượng giảm so với năm trước do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, song chất lượng quả được đánh giá cao, mẫu mã đẹp, tỷ lệ quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu lớn. Cùng với đó, việc chủ động kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường trong và ngoài nước đã góp phần giữ giá vải ở mức cao, nâng cao giá trị kinh tế cho người sản xuất.

Với diễn biến thị trường thuận lợi như hiện nay, ngành chức năng kỳ vọng toàn bộ sản lượng vải sẽ được tiêu thụ hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ cây vải.