Hình ảnh hé lộ thiết kế của iPhone 18 Pro Max

Sau nhiều năm liên tục thu gọn các chi tiết chiếm diện tích màn hình, Apple có thể đang tiến gần hơn tới mục tiêu mà hãng theo đuổi từ lâu.

Những hình ảnh linh kiện vừa rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể, đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng tạo ra chiếc iPhone với màn hình toàn vẹn, không còn các chi tiết làm gián đoạn trải nghiệm hiển thị.

Theo đó, tài khoản chuyên đăng tải thông tin rò rỉ Yeux1122 đã chia sẻ hình ảnh được cho là kính cường lực bảo vệ màn hình dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Điểm đáng chú ý nằm ở phần khoét dành cho cụm Dynamic Island khi khu vực này xuất hiện nhỏ hơn rõ rệt so với các thế hệ iPhone hiện nay.

Hình ảnh được cho là kính cường lực bảo vệ màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cho thấy Dynamic Island có thể được thu nhỏ đáng kể. (Ảnh: Yeux1122)

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần thay đổi đáng kể nhất của Dynamic Island kể từ khi thiết kế này lần đầu xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro vào năm 2022. Dù chưa đủ để biến mất hoàn toàn khỏi màn hình, phần khuyết mới được cho là sẽ chiếm ít diện tích hơn, giúp tăng không gian hiển thị và mang lại trải nghiệm thị giác liền mạch hơn cho người dùng.

Động thái này được xem là một phần trong lộ trình dài hạn mà Apple đang theo đuổi nhằm đưa toàn bộ hệ thống cảm biến và camera trước xuống dưới màn hình. Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết hãng công nghệ Mỹ muốn từng bước loại bỏ mọi yếu tố gây gián đoạn trên mặt trước thiết bị để tạo ra một chiếc iPhone với màn hình tràn viền thực sự.

Theo giới phân tích, iPhone 17 Pro Max sẽ là bước chuyển tiếp đầu tiên, trong khi iPhone 18 Pro Max tiếp tục thu nhỏ kích thước Dynamic Island. Mục tiêu cuối cùng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm, tạm gọi là iPhone 20 Pro Max, với thiết kế không còn bất kỳ lỗ đục hay phần khuyết nào trên màn hình.

Đáng chú ý, các thông tin rò rỉ trước đó từng cho rằng Apple đang gặp không ít trở ngại trong quá trình thu nhỏ Dynamic Island. Thách thức lớn nhất được cho là nằm ở hệ thống Face ID thế hệ mới, khi các cảm biến nhận diện khuôn mặt vẫn cần không gian đủ lớn để đảm bảo độ chính xác và tốc độ xử lý.

Các nguồn tin cho rằng iPhone 20 Pro có thể trở thành thế hệ iPhone đầu tiên sở hữu màn hình gần như toàn vẹn, không còn phần khuyết hiển thị. (Ảnh: Fpt)

Tuy nhiên, những hình ảnh linh kiện vừa xuất hiện cho thấy Apple có thể đã tìm ra giải pháp kỹ thuật phù hợp. Nếu vậy, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên sở hữu thế hệ Dynamic Island mới với kích thước gọn hơn đáng kể.

Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu dòng iPhone 18 tiêu chuẩn có được hưởng lợi từ thay đổi này hay không. Nhiều chuyên gia dự đoán Apple sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách giữa dòng Pro và dòng tiêu chuẩn bằng cách ưu tiên các công nghệ màn hình tiên tiến cho những mẫu máy cao cấp trước khi phổ cập xuống các phiên bản còn lại.

Việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max có thể là bước đi quan trọng tiếp theo trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đó. Tuy nhiên, giống như phần lớn các thông tin trước ngày ra mắt, mọi chi tiết hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận.