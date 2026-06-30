Hà Nội yêu cầu thông xe Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước 2/9

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ, công tác triển khai dự án Vành đai 1, thời gian qua, tiến độ triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, công tác phối hợp hạ tầng kỹ thuật giữa đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5 bước đầu đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để thi công đồng bộ các hạng mục liên quan.

Hà Nội phấn đấu thông xe Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trước ngày 2/9.

Để bảo đảm mục tiêu thông xe trước ngày 2/9 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026, lãnh đạo Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh.

Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu phương án xử lý hai hợp đồng đơn giá cố định thuộc các gói thầu thi công cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh trên cơ sở quy định pháp luật và cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm nghiên cứu mở "lối ưu tiên" hoặc "làn xe riêng" phục vụ việc tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng từ các dự án trọng điểm, cấp bách. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển phế thải, giảm tình trạng ùn ứ tại các bãi đổ, từ đó góp phần đẩy nhanh tốc độ thi công.

Là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,27 km với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, dự án đã hoàn thành trên 40% khối lượng thi công. Nhằm duy trì và thúc đẩy tốc độ này, UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý các điểm nghẽn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đoạn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ khép kín tuyến Vành đai 1 theo quy hoạch, hoàn thiện trục giao thông xuyên tâm quan trọng của Hà Nội. Công trình không chỉ góp phần hạ nhiệt tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nội đô trung tâm mà còn nâng cao năng lực kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn.