Công an kiểm tra nhà Diệp Thị Sáu 43 tuổi, tạm giữ 21 đối tượng

Ngày 30/6/2026 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 26/6, tại thôn Chão, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá tụ điểm đánh bạc có tính chất “boongke”, bắt quả tang 21 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã Lục Ngạn có tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc địa hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc tại địa phương đến tham gia. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong nhà kiên cố với nhiều lớp cửa, lắp đặt camera cảnh giới bên ngoài. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 21 giờ 30 phút ngày 26/6/2026 tại nhà đối tượng Diệp Thị Sáu (sinh năm 1983, ở thôn Chão, xã Lục Ngạn), Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang Diệp Thị Sáu và Lưu Văn Từ (sinh năm 1963, trú cùng thôn) đang có hành vi tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền gần 57 triệu đồng và nhiều đồ vật có liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Qua đấu tranh xác định Lưu Văn Từ là đối tượng cầm đầu, Diệp Thị Sáu là chủ nhà và cho thuê địa điểm đánh bạc; mỗi con bạc khi vào chơi phải nộp tiền “phế” từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cho Từ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 21 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.