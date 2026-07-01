Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới người dân nhận được tin nhắn “lỗi phạt 50.000 đồng”

Cục CSGT khuyến cáo người dân không tin vào các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link lạ thông báo vi phạm giao thông, mà cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Mới đây, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp người dân nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo phương tiện vi phạm giao thông. Theo cơ quan chức năng, đây đều là các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gửi tin nhắn với nội dung như: “Xe của bạn có vi phạm giao thông”; “Bạn còn khoản phạt chưa thanh toán”; “Thong bao". (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang)

Một trong những hình thức phổ biến là gửi tin nhắn kèm đường link dẫn đến website có giao diện gần giống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khi truy cập, người dùng sẽ thấy thông tin về lỗi vi phạm như "Đỗ xe gây cản trở" cùng mức phạt 50.000 đồng để tạo cảm giác đây là thông báo chính thức.

Ở một kịch bản khác, các đối tượng nhắn tin hoặc gọi điện thông báo người vi phạm sẽ được giảm 50% tiền phạt nếu thanh toán ngay trong ngày. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

(Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang)

(Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang)

Theo Cục CSGT, đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát, hay còn gọi là phạt nguội, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục thông báo theo đúng quy định. Cụ thể, chủ phương tiện sẽ nhận được văn bản thông báo hoặc được yêu cầu đến cơ quan công an để làm việc, thay vì nhận các tin nhắn yêu cầu nộp phạt qua đường link.

Để kiểm tra thông tin vi phạm, Cục CSGT khuyến nghị người dân sử dụng các kênh chính thống. Trong đó, ứng dụng VNeTraffic là một trong những phương thức tra cứu nhanh và thuận tiện. Với chủ phương tiện đã xác thực tài khoản VNeID mức 2, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm trên ứng dụng khoảng 2 giờ sau khi hành vi vi phạm được ghi nhận.

Người dân có thể đăng nhập VNeTraffic bằng tài khoản VNeID, chọn mục "Vi phạm và xử phạt", sau đó vào "Thông báo vi phạm giao thông" để kiểm tra. Nếu không có thông báo, phương tiện chưa bị hệ thống ghi nhận vi phạm.

Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ tra cứu phạt nguội bằng cách chọn mục "Tra cứu phạt nguội", nhập loại phương tiện và biển kiểm soát rồi nhấn "Kiểm tra". Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về lỗi, thời gian, địa điểm xảy ra và tình trạng xử lý.

Bên cạnh VNeTraffic, người dân cũng có thể tra cứu thông tin vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT.

Cục CSGT lưu ý người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn từ các tin nhắn, cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.