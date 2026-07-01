Từ 1/7, trợ cấp của một nhóm người lao động tăng lên 759.000 đồng/ngày: Điều kiện ra sao?

Câu hỏi 1

Từ 1/7/2026, trợ cấp nào tăng lên 759.000 đồng/ngày?

A. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau. ✓

B. Trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng.

C. Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

D. Trợ cấp thai sản một lần khi sinh con.

Giải thích: Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Sự điều chỉnh này kéo theo sự gia tăng đồng bộ của các chế độ bảo hiểm xã hội tính theo mức tham chiếu, trong đó có trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Mức hưởng mỗi ngày của chế độ này được nâng lên mức 759.000 đồng, giúp người lao động có thêm nguồn lực tài chính đáng kể để phục hồi sức khỏe sau thời gian dài điều trị bệnh mà không phải lo lắng về thu nhập.

Đáp án đúng là: A. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau.

Câu hỏi 2

Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau tính theo công thức nào?

A. 20% mức lương cơ sở hiện hành.

B. 30% mức tham chiếu (lương cơ sở) tại thời điểm hưởng. ✓

C. 50% mức lương đóng bảo hiểm xã hội gần nhất.

D. 100% mức lương cơ bản chia cho 22 ngày làm việc.

Giải thích: Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau của người lao động được tính bằng 30% mức tham chiếu cho mỗi ngày nghỉ. Trong bối cảnh hiện tại, khi mức tham chiếu vẫn được xác định bằng mức lương cơ sở và tăng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, công thức tính toán cụ thể là: 30% x 2.530.000 đồng, cho ra kết quả chính xác là 759.000 đồng/ngày. Quy định toán học rõ ràng này đảm bảo sự đồng bộ và quyền lợi thực tế cho người lao động trên toàn quốc.

Chính thức từ ngày 01/07/2026, một khoản trợ cấp quen thuộc được điều chỉnh tăng lên 759.000 đồng/ngày theo quy định mới. (Ảnh: Phụ nữ Today)

Đáp án đúng là: B. 30% mức tham chiếu (lương cơ sở) tại thời điểm hưởng.

Câu hỏi 3

Để hưởng dưỡng sức, cần nghỉ ốm tối thiểu bao nhiêu ngày?

A. Từ đủ 15 ngày trở lên.

B. Từ đủ 20 ngày trở lên.

C. Từ đủ 30 ngày trở lên. ✓

D. Không giới hạn số ngày tối thiểu.

Giải thích: Theo Điều 7 Thông tư 12/2025/TT-BNV, điều kiện tiên quyết để người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là họ phải nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm (bao gồm cả trường hợp mắc bệnh cần điều trị dài ngày, phẫu thuật hoặc ốm thông thường). Đồng thời, trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời gian nghỉ ốm đau này, nếu sức khỏe của họ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn thì mới được xem xét giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức hỗ trợ.

Đáp án đúng là: C. Từ đủ 30 ngày trở lên.

Câu hỏi 4

Thời gian nghỉ dưỡng sức tối đa sau phẫu thuật là mấy ngày?

A. Tối đa 5 ngày.

B. Tối đa 7 ngày. ✓

C. Tối đa 10 ngày.

D. Tối đa 15 ngày.

Giải thích: Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định rất chi tiết về số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của đợt điều trị bệnh trước đó. Đối với trường hợp người lao động chưa phục hồi sức khỏe sau khi trải qua phẫu thuật, thời gian nghỉ dưỡng sức tối đa được quy định là 7 ngày trong một năm. Trong khi đó, mức tối đa 10 ngày được áp dụng cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, và tối đa 5 ngày dành cho các trường hợp ốm đau thông thường khác.

Đáp án đúng là: B. Tối đa 7 ngày.

Câu hỏi 5

Trường hợp nào không được hưởng trợ cấp dưỡng sức?

A. Đang trong thời gian nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng. ✓

B. Đã nghỉ hưu và đang hưởng lương hưu hằng tháng.

C. Bị ốm đau thông thường nghỉ dưới 15 ngày trong năm.

D. Lao động nữ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản.

Giải thích: Theo quy chế quản lý lao động hiện hành, người lao động đang trong thời gian nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, hoặc nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định chuyên ngành sẽ hoàn toàn không thuộc diện được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau. Bản chất của chế độ này là hỗ trợ tài chính thay thế lương cho những người thực sự phải nghỉ việc để phục hồi thể chất mà không được doanh nghiệp trả lương, do đó tránh việc người lao động trùng lặp quyền lợi hưởng nhiều nguồn thu nhập cùng lúc.

Đáp án đúng là: A. Đang trong thời gian nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng.