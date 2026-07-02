Ngày đầu người dân Hà Nội khám sức khỏe miễn phí ngay gần nhà

6h sáng, cô Nguyễn Thị Quý, 61 tuổi, ở thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh có mặt tại trạm y tế theo giấy mời khám sức khỏe định kỳ miễn phí . Thay vì phải lên bệnh viện như nhiều năm trước, lần này cô chỉ mất vài phút đi từ nhà đến điểm khám.

Là cộng tác viên dân số của thôn, cô Quý cho biết rất bất ngờ khi được khám sức khỏe đầy đủ ngay tại địa phương. Sau khi làm thủ tục bằng căn cước công dân, cô lần lượt được khám tổng quát, răng hàm mặt, lấy máu xét nghiệm, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang và khám chuyên khoa.

“ Tôi được các bác sĩ hướng dẫn rất chu đáo, khám cẩn thận. Đây là chương trình rất ý nghĩa, giúp người dân đỡ tốn thời gian và chi phí đi lại. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn chính quyền cùng các y bác sĩ ”, cô nói.

Không chỉ tại Mê Linh, không khí khám sức khỏe miễn phí cũng diễn ra sôi nổi tại xã Vĩnh Thanh. Ông Nguyễn Hữu Hảo, 69 tuổi, cho biết nhiều năm nay đều phải lên bệnh viện tuyến trung ương khám định kỳ nên việc đi lại khá vất vả.

“ Nay được khám ngay gần nhà, kết quả cũng tương đồng với những lần tôi khám ở bệnh viện tuyến trên nên rất yên tâm. Tôi mong năm nào cũng có chương trình này để người già được theo dõi sức khỏe thường xuyên ”, ông chia sẻ.

Người dân phấn khởi khi được khám bệnh, quản lý sức khỏe ngay gần nhà.

Ngày 1/7 là ngày đầu Hà Nội đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Ghi nhận tại nhiều xã, phường cho thấy các điểm khám đều đông người dân đến từ sáng sớm theo lịch hẹn, mang theo căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID để đăng ký và cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại xã Mê Linh, Trạm Y tế xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Mê Linh tổ chức khám cho người dân. Trong tháng 7, địa phương dự kiến hoàn thành việc khám cho nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người dân ở khu vực khó khăn và lao động tự do. Học sinh sẽ được khám sau khi bước vào năm học mới, ngay tại trường.

Có mặt kiểm tra công tác triển khai từ sáng sớm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đánh giá đây không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là chính sách dài hạn, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh và phát hiện sớm.

“ Theo định hướng này, người dân sẽ được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, từng bước hình thành nền y tế chủ động, lấy người dân làm trung tâm thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã phát sinh ”, ông nói.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng cập nhật dữ liệu khám, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ trong quản lý sức khỏe toàn dân.

Kiểm tra thực tế tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết việc khám sức khỏe định kỳ kết hợp xây dựng và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ tạo nền tảng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm tới.

Niềm vui của người cao tuổi trong ngày đầu khám sức khỏe.

Theo ông, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh để triển khai đồng bộ chương trình, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe chất lượng, thuận tiện và công bằng.

Để bảo đảm chương trình diễn ra thống nhất trên toàn thành phố, ngày 30/6, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập bốn đoàn kiểm tra công tác khám sức khỏe miễn phí. Các đoàn sẽ giám sát việc tổ chức thực hiện, quy trình chuyên môn, cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ trong quá trình triển khai.

Ngày đầu tiên triển khai cho thấy chương trình không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe ngay gần nơi ở mà còn đặt nền móng cho mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân, chuyển từ mô hình chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm.

Hà Nội là địa phương thứ hai trên cả nước tổ chức tầm soát bệnh phổ biến và khám sức khỏe miễn phí quy mô toàn dân. Sau khi hoàn thành các nhóm ưu tiên trong tháng 7, thành phố sẽ tiếp tục kế hoạch khám cho học sinh khi bước vào năm học mới, đảm bảo mọi cư dân đều được lập hồ sơ theo dõi y tế định kỳ.