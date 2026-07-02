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Cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại căn hộ ở TP.HCM, 3 người bị bắt

| | Xã hội

Với mong muốn làm trắng da, một cô gái ở TP.HCM đã tìm kiếm dịch vụ truyền dịch tại nhà thông qua Google. Sau khi được tư vấn sử dụng các sản phẩm truyền trắng chưa được cấp phép lưu hành và thực hiện truyền dịch, nạn nhân xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường rồi tử vong.

Ngày 1/7, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh" và "Buôn bán hàng cấm".

Theo điều tra, tối 23/2, chị Đ.N.H.P. (SN 1992) truy cập Google, tìm kiếm từ khóa "dịch vụ truyền dịch tại nhà" và kết nối với website do Lưu Thế Quỳnh điều hành. Biết chị P. có nhu cầu thuê người đến căn hộ tại chung cư Citiesto (TP.HCM) để truyền dịch, Quỳnh đã tư vấn, tiếp nhận yêu cầu và chuyển thông tin của chị P. vào nhóm Zalo "Nhóm Y tế cộng đồng – Partime chích thuốc" do mình lập.

Cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại căn hộ ở TP.HCM, 3 người bị bắt- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt

Nguyễn Thị Bích Thuận, một thành viên trong nhóm Zalo này, đã nhận đơn và đến căn hộ của chị P. để thực hiện dịch vụ.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Thuận tiến hành tiêm, truyền các sản phẩm gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta vào cơ thể chị P. với mục đích làm trắng da. Tuy nhiên, sau khi truyền dịch, chị P. có biểu hiện lạnh run, khó thở, suy kiệt và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định việc tiêm, truyền tại nhà trong vụ việc này không được thực hiện tại cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép theo quy định. Bên cạnh đó, các sản phẩm dùng để truyền cho nạn nhân đều chưa được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, không đủ điều kiện để lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Trần Thảo đã nhiều lần nhập các sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan về Việt Nam để bán lại cho nhiều cá nhân nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, Thảo đã thực hiện 33 lần nhập hàng với tổng giá trị gần 2,94 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 340 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Thảo, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng không có hóa đơn, chứng từ, không có giấy phép lưu hành và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không nên sử dụng các dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Khi có nhu cầu khám, chữa bệnh hoặc sử dụng dịch vụ y tế, người dân cần lựa chọn các cơ sở được cấp phép, đáp ứng đầy đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

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