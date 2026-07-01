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Từ hôm nay, quy định mới liên quan đến ô tô có hiệu lực, tài xế cần biết

| | Xã hội

Đó là gì?

Câu hỏi 1/7: Từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m trên ô tô, tài xế phải làm gì?

A. Cho trẻ ngồi ghế trước

B. Sử dụng ghế an toàn (ghế trẻ em)

C. Không cần thiết bị gì

D. Chỉ cần thắt dây an toàn

Đáp án đúng là: B. Sử dụng ghế an toàn (ghế trẻ em)

Giải thích: Từ 1/7/2026, theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, tài xế phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp (ghế trẻ em CRS hoặc ghế nâng ECRS) khi chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m. Trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế).

Câu hỏi 2/7: Xe kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên phải trang bị gì từ 1/7/2026?

A. Ghế trẻ em cho mọi hành khách

B. Camera ghi hình người lái

C. Camera ghi hình khoang hành khách và cửa lên xuống

D. Không bắt buộc trang bị gì

Đáp án đúng là: C. Camera ghi hình khoang hành khách và cửa lên xuống

Giải thích: Xe kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên phải lắp camera ghi hình khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống. Xe chở hàng hoặc dưới 8 chỗ phải lắp camera ghi hình người lái. Mục tiêu là tăng cường giám sát an toàn.

Câu hỏi 3/7: Thời gian lái xe liên tục tối đa của tài xế là bao nhiêu giờ?

A. 04 giờ

B. 08 giờ

C. 10 giờ

D. 12 giờ

Đáp án đúng là: A. 04 giờ

Giải thích: Từ 1/7/2026, thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ (trừ trường hợp bất khả kháng). Thời gian làm việc trong ngày/tuần tuân theo Bộ luật Lao động (không quá 8 giờ/ngày hoặc 48 giờ/tuần). 

Câu hỏi 4/7: Từ 1/7/2026, kỳ sát hạch GPLX ô tô sẽ bỏ phần thi nào?

A. Thi lý thuyết

B. Thi thực hành trên đường

C. Thi mô phỏng tình huống

D. Thi thực hành trong hình

Đáp án đúng là: C. Thi mô phỏng tình huống

Giải thích: Theo Thông tư 108/2026, bài thi mô phỏng trên máy tính sẽ bị loại bỏ. Kỳ sát hạch còn lại 3 phần: lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Câu hỏi 5/7: Lắp phụ kiện chính hãng của nhà sản xuất có bị coi là cải tạo xe không?

A. Không bị coi là cải tạo

B. Vẫn bị coi là cải tạo

C. Chỉ một số phụ kiện được phép

D. Phải kiểm định lại

Đáp án đúng là: A. Không bị coi là cải tạo

Giải thích: Theo Thông tư 30/2026, phụ kiện chính hãng do nhà sản xuất cung cấp và lắp đúng quy cách không bị coi là cải tạo xe. Kích thước và khối lượng xe phải đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép.

Câu hỏi 6/7: Mức phạt tạm thời cho lỗi không dùng ghế an toàn cho trẻ em từ 1/7 đến 14/8 là bao nhiêu?

A. 200.000 - 400.000 đồng

B. Chưa bị phạt

C. 2 - 3 triệu đồng

D. Phạt cảnh cáo

Đáp án đúng: B. Chưa bị phạt

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/7 đến 14/8, lỗi không dùng ghế an toàn cho trẻ em chưa bị phạt. Từ 15/8 trở đi chuyển sang phạt cảnh cáo theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Câu hỏi 7/7: Quy định mới về camera giám sát chủ yếu áp dụng cho loại xe nào?

A. Xe kinh doanh vận tải

B. Ô tô cá nhân

C. Tất cả xe ô tô

D. Xe máy

Đáp án đúng là: A. Xe kinh doanh vận tải

Giải thích: Quy định lắp camera chỉ áp dụng cho xe kinh doanh vận tải (chở người hoặc hàng) và xe vận tải nội bộ. Ô tô cá nhân phục vụ nhu cầu gia đình không phải lắp camera. 

Theo Văn Chế

Đời sống và pháp luật

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