Chính thức từ 1.7: Quy định mới về lưu trú qua đêm, tất cả người dân cần nắm rõ





Từ ngày 1.7.2026, quy định mới về trách nhiệm thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Luật Cư trú năm 2020 về trách nhiệm thông báo lưu trú.

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Những ai phải thông báo lưu trú từ ngày 1.7.2026?

Theo quy định mới, khi có người lưu trú qua đêm, các cá nhân, tổ chức sau đây có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú:

- Thành viên hộ gia đình khi có người đến ở lại qua đêm tại nơi cư trú của mình.

- Người đại diện cơ sở chữa bệnh đối với người bệnh và người nhà lưu trú tại cơ sở.

- Người đại diện các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort, biệt thự du lịch và các loại hình lưu trú du lịch khác.

- Chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý các phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm.

- Người quản lý các cơ sở lưu trú khác như ký túc xá, căn hộ dịch vụ hoặc những cơ sở lưu trú ngoài hệ thống lưu trú du lịch.

So với quy định trước đây, luật mới đã mở rộng và làm rõ hơn trách nhiệm của nhiều chủ thể liên quan, đặc biệt là các mô hình lưu trú đang ngày càng phổ biến trong thực tế.

Nhà nổi, du thuyền, phương tiện lưu trú di động cũng thuộc diện quản lý

Một trong những điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này là việc bổ sung trách nhiệm thông báo lưu trú đối với các loại hình lưu trú mới.

Theo đó, các phương tiện được sử dụng làm nơi ở qua đêm như du thuyền, tàu du lịch, nhà nổi, tàu cá, phương tiện lưu trú di động và các hình thức tương tự đều thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định.

Chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý các phương tiện này sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú khi có người nghỉ lại qua đêm.

Việc bổ sung quy định được đánh giá là phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành du lịch và các loại hình lưu trú đa dạng hiện nay, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả quản lý cư trú trong bối cảnh mới.

Trường hợp chủ nhà vắng mặt, người lưu trú phải tự khai báo

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm trong trường hợp người đến lưu trú tại nhà riêng nhưng chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại nơi ở. Khi đó, chính người đến lưu trú sẽ phải trực tiếp thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú theo đúng quy định.

Điều này nhằm bảo đảm mọi trường hợp lưu trú qua đêm đều được cập nhật đầy đủ, tránh phát sinh khoảng trống trong công tác quản lý cư trú.

Quy định mức phạt đối với hành vi không thông báo lưu trú

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với việc không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

- Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Lưu ý: Mức phạt trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 2 Điều 5 Nghị định 282/2025/NĐ-CP).