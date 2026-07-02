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Công an truy tìm người tên Trần Văn Tú và Trần Quang Huy

| | Xã hội

Ai biết thông tin về người tên Trần Văn Tú và Trần Quang Huy thì báo ngay cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Thành phố.

Ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Bắt, giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản xảy ra ngày 01/4/2026 tại trước số 5-7 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Trần Quang Huy (SN 1996; thường trú tại: 31 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là đối tượng liên quan trong vụ án. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về người tên Trần Quang Huy thì báo ngay cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0904.908.983), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an truy tìm người tên Trần Văn Tú và Trần Quang Huy- Ảnh 1.

Trần Văn Tú (trái) và Trần Quang Huy - Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng ngày, Công an Hà Nội cũng cho biết đang tổ chức truy tìm Trần Văn Tú (sinh ngày 26/12/1992; thường trú: Xóm 3, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) để phục vụ công tác điều tra vụ án do đối tượng có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Trần Văn Tú.

Ai biết hoặc nhìn thấy Trần Văn Tú ở đâu, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0989096169), Trang facebook Công an thành phố Hà Nội hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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