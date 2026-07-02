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2 mẹ con treo lơ lửng trên cây dừa sau sự cố dù bay ở Hạ Long, tình trạng khi được cứu xuống ra sao?

| | Xã hội

Sự cố xảy ra trong lúc 2 mẹ con du khách đang hạ cánh.

Mạng xã hội mới đây xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ và một cháu bé mắc kẹt trên ngọn cây dừa bên bãi biển. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra tại Hạ Long (Quảng Ninh). Thông tin khiến nhiều người bất ngờ.

Trên Tri thức - Znews, chiều 1/7, đại diện đơn vị quản lý dịch vụ bãi biển Bãi Cháy xác nhận sự cố hy hữu xảy ra vào ngày 29/6 khi hai mẹ con tham gia trò chơi dù bay (parasailing).

2 mẹ con treo lơ lửng trên cây dừa sau sự cố dù bay ở Hạ Long, tình trạng khi được cứu xuống ra sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 mẹ con du khách mắc kẹt trên cây dừa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong quá trình hạ cánh, khi chiếc dù đang được đưa xuống từ từ thì bất ngờ xuất hiện một cơn gió quẩn khiến hướng di chuyển của dù thay đổi và cuốn người chơi vào một cây dừa bên bãi biển. Trong lúc chờ lực lượng hỗ trợ, người phụ nữ cùng cháu bé đã bị mắc kẹt, treo lơ lửng, bám vào thân cây dừa.

Đại diện đơn vị quản lý cho hay, ngay sau sự cố, đội cứu hộ đã có mặt và chỉ trong khoảng vài phút đã đưa hai mẹ con du khách xuống đất an toàn.

Cũng theo đại diện đơn vị quản lý, đây là tình huống hy hữu trong gần 20 năm họ khai thác dịch vụ dù bay. Tuy nhiên, tình huống đã được xử lý ngay lập tức theo phương án cứu hộ. Sự cố không gây thương tích cho 2 mẹ con du khách, họ cũng không hoảng sợ khi xuống tới nơi, hoạt động cứu hộ diễn ra trong thời gian ngắn và đảm bảo an toàn.

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Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

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