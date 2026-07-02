Xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi rời khỏi hiện trường

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, đêm 1/7, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, vào khoảng 21h40 cùng ngày, trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, ô tô mang biển kiểm soát 30H-159.XX đi theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường bất ngờ lao lên vỉa hè.

Chiếc xe va chạm với anh P.X.C. (SN 1989, trú tại số nhà 1480 đường Trần Phú) đang đứng trên vỉa hè và anh T.N.M. (SN 1985, trú tại số nhà 1482 đường Trần Phú) đang ngồi trên vỉa hè.

Sau vụ việc, tài xế liên quan rời khỏi hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân bị thương.

Ô tô màu đen, nhãn hiệu Honda liên quan đến vụ tai nạn trên đường Trần Phú, Lào Cai tối 1/7. (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Chỉ sau khoảng 20 phút, tổ công tác xác định được ô tô mang biển kiểm soát 30H-159.XX chủ phương tiện là ông N.V.T. (SN 1967, trú đường Hoàng Quốc Việt, tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn , xác định người điều khiển phương tiện cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị trân trọng cảm ơn người dân đã kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Theo lực lượng chức năng, sự đồng hành của người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin khi cần thiết để hỗ trợ quá trình điều tra, giúp vụ việc sớm được làm rõ, bảo đảm việc xử lý khách quan, đúng quy định của pháp luật.