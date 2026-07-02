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Danh tính người đàn ông chở 4 cô gái lưu thông trên đường, vi phạm nhiều lỗi

| | Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông chở 4 cô gái trên xe máy, lưu thông trên đường khiến nhiều người không khỏi e ngại về an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh gửi đến số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về trường hợp người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 37AK-032.xx vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường liên xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) vào ngày 17/5/2026, Đội CSGT Đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh xác định người điều khiển phương tiện là T.Th.H. (SN 1987, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh). Ngày 1/7, Đội CSGT Đường bộ số 7 đã mời T.Th.H. đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; chở từ 3 người trở lên trên xe mô tô. Với các hành vi vi phạm trên, tổng mức tiền phạt đối với nam tài xế trên là 1,7 triệu đồng.

Người đàn ông chở 4 lưu thông trên đường gây bức xúc. (Nguồn: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh)

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xác minh để xử lý 4 người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Cục CSGT cho biết, người dân khi tham gia giao thông nếu phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể ghi nhận hình ảnh, video và gửi đến cơ quan chức năng. Cơ quan này khuyến khích sử dụng camera hành trình hoặc các thiết bị có khả năng ghi nhận thời gian, địa điểm để phục vụ công tác xác minh.

Thông tin phản ánh vi phạm được Cục CSGT tiếp nhận qua hộp thư Fanpage Facebook của Cục CSGT, số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT (có tài khoản Zalo) và ứng dụng VNeTraffic

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Theo Hương Trà

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