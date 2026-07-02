Từ 1.7, quán Internet mở cửa sau 22h có thể bị phạt đến 15 triệu đồng





Từ ngày 1.7.2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (quán Internet, quán game) vi phạm quy định về điều kiện hoạt động có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo khoản 3 Điều 100 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phạt này được áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm như:

- Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không kí hợp đồng đại lí Internet, hoặc không có văn bản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet xác nhận là điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp;

- Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về bảo đảm an ninh mạng;

- Hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày;

- Không thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định.

Nghị định cũng lưu ý mức xử phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng một nửa so với tổ chức, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.