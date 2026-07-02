Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1.7, quán Internet mở cửa sau 22h có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

| | Xã hội

Từ ngày 1.7.2026, quán Internet hoạt động ngoài khung giờ 8h-22h hoặc vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với tổ chức.


Từ ngày 1.7.2026, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (quán Internet, quán game) vi phạm quy định về điều kiện hoạt động có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo khoản 3 Điều 100 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phạt này được áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm như:

- Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không kí hợp đồng đại lí Internet, hoặc không có văn bản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet xác nhận là điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp;

- Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về bảo đảm an ninh mạng;

- Hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày;

- Không thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định.

Nghị định cũng lưu ý mức xử phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng một nửa so với tổ chức, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Theo Nam An

Báo văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ra quyết định khởi tố, bắt giam hàng loạt Giám đốc, nhân viên chuỗi phòng khám nha khoa

Ra quyết định khởi tố, bắt giam hàng loạt Giám đốc, nhân viên chuỗi phòng khám nha khoa Nổi bật

Ai là nạn nhân của “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên hệ Công an gấp

Ai là nạn nhân của “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên hệ Công an gấp Nổi bật

Công an truy tìm người tên Trần Văn Tú và Trần Quang Huy

Công an truy tìm người tên Trần Văn Tú và Trần Quang Huy

12:45 , 02/07/2026
Xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi rời khỏi hiện trường

Xác minh tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi rời khỏi hiện trường

11:58 , 02/07/2026
2 mẹ con treo lơ lửng trên cây dừa sau sự cố dù bay ở Hạ Long, tình trạng khi được cứu xuống ra sao?

2 mẹ con treo lơ lửng trên cây dừa sau sự cố dù bay ở Hạ Long, tình trạng khi được cứu xuống ra sao?

10:38 , 02/07/2026
Tử hình Trần Hải Dương SN 1984

Tử hình Trần Hải Dương SN 1984

10:11 , 02/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên