Khám xét nơi ở, bắt tạm giam người phụ nữ buôn thuốc truyền trắng Lê Trần Thảo

Ngày 1/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã làm rõ vụ việc một phụ nữ tử vong sau khi sử dụng dịch vụ truyền làm trắng da tại nhà, đồng thời phát hiện đường dây tổ chức cung cấp dịch vụ truyền dịch trái phép và buôn bán các sản phẩm truyền trắng không được phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 23/02/2026, chị Đ. N. H. P sinh năm 1992) truy cập ứng dụng google và tìm kiếm từ khóa “dịch vụ truyền dịch tại nhà” và đã thao tác để kết nối với website do Lưu Thế Quỳnh điều hành.

Nắm bắt được nhu cầu của chị P là tìm người đến căn hộ ở chung cư Citiesto, TP. Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ truyền dịch, Quỳnh đã tư vấn, nhận đơn hàng của chị P và chuyển thông tin của chị P vào nhóm chat Zalo “Nhóm Y tế cộng đồng – Partime chích thuốc” do Quỳnh tạo lập. Nguyễn Thị Bích Thuận là một trong những thành viên của nhóm Zalo trên là người nhận đơn hàng và đến căn hộ của chị P. K

hoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Thuận đã thực hiện tiêm, truyền các chất là Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta vào cơ thể của chị P, mục đích là để làm trắng da. Tuy nhiên, sau khi truyền dịch, chị P xuất hiện các biểu hiện bất thường như lạnh run, khó thở, suy kiệt và đã tử vong trước khi vào viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định việc thực hiện các kỹ thuật tiêm, truyền tại nhà trong vụ việc nêu trên không được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép theo quy định. Đồng thời, các sản phẩm sử dụng để truyền cho nạn nhân chưa được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, không đủ điều kiện lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Trần Thảo đã nhiều lần nhập các sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan về Việt Nam để bán lại cho nhiều cá nhân nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, đối tượng đã nhập hàng 33 lần với tổng giá trị gần 2,94 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 340 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm hộp sản phẩm truyền trắng không có hóa đơn, chứng từ, không có giấy phép lưu hành và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 25/6/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” và “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không sử dụng các dịch vụ tiêm, truyền tại nhà hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ y tế, người dân cần lựa chọn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép, bảo đảm đầy đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.

Ảnh trong bài: Công an TP.HCM