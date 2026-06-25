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Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng gay gắt

| | Xã hội

Từ đêm nay, Bắc Bộ xuất hiện mưa to, nhiệt độ giảm mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Dự báo, từ tối nay đến sáng 26/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng dịu dần.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/6

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Theo Duy Anh

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