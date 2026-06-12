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Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước

| | Xã hội

Đây là thông tin quan trọng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà người dân cần nắm rõ.

Mới đây, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận phản ánh từ gia đình ông Vũ Hà về việc suýt trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo có tổ chức. Các đối tượng tự xưng là nhân viên chi trả bảo hiểm xã hội đã gọi điện tiếp cận, sau đó hướng dẫn ông Hà truy cập vào một trang web giả mạo cơ quan nhà nước có địa chỉ baohiemxahoivn.com .

Ngay khi nạn nhân sập bẫy bước đầu, một người mang tên N.V.T. chủ động kết bạn qua Zalo để tiếp tục dẫn dắt. Đối tượng này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và đặc biệt là gửi một mã QR có gắn logo "Bảo hiểm xã hội". Tinh vi hơn, chúng yêu cầu nạn nhân đăng nhập thẳng vào ứng dụng ngân hàng để quét mã này, đồng thời căn dặn phải che thông tin căn cước công dân trong quá trình thao tác giao dịch.

Khi ông Hà nhận thấy những dấu hiệu bất thường và quyết định dừng lại, các đối tượng lập tức chuyển sang thái độ đe dọa. Chúng liên tục gọi điện thúc giục, yêu cầu phải xác thực bằng khuôn mặt với lý do "số tiền chuyển lớn", thậm chí dọa nạt rằng quyền lợi bảo hiểm của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không làm theo hướng dẫn. Nhờ kịp thời nhận diện hành vi lừa đảo, nạn nhân đã chặn liên lạc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước- Ảnh 1.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo mọi nhu cầu tra cứu thông tin hay thực hiện thủ tục hành chính đều nên thao tác trực tiếp trên các nền tảng và kênh thông tin chính thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Tiếp nhận phản ánh từ gia đình ông Vũ Hà, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng. Đơn vị đã nhanh chóng ghi nhận toàn bộ thông tin và chuyển giao cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để phối hợp điều tra, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng đa dạng, từ việc gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội cho đến thiết kế các website giả mạo giao diện cơ quan nhà nước. Mục đích cuối cùng của chúng là đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của những người dân thiếu cảnh giác.

Khuyến cáo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Cơ quan tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu chuyển tiền để giải quyết hay chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Để bảo vệ tài sản cá nhân, người dân cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác. Mọi nhu cầu tra cứu thông tin hay thực hiện thủ tục hành chính đều nên thao tác trực tiếp trên các nền tảng và kênh thông tin chính thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp nhận được bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn hay đường link nào có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn mà cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

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