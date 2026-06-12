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Tạm giữ hình sự Trần Quốc Tiến 62 tuổi

| | Xã hội

Tiến điều khiển xe chạy được khoảng 200m thì bị người dân truy đuổi, khống chế và giao bàn giao cho lực lượng Công an xã Hội An điều tra, xử lý.

Ngày 11/6/2026, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Tiến, (sinh năm 1964, trú tại Mỹ Quới, phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.‎

Trước đó, bà Mai mang vé số đi bán dạo trên tuyến ĐT.946 theo hướng về ngã tư phà An Hòa. Khi đến khu vực tổ 25, ấp An Thuận Hòa Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang, bà Mai ngồi bán bên lề đường, đếm được 62 tờ vé số.

Tạm giữ hình sự Trần Quốc Tiến 62 tuổi- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Quốc Tiến - Ảnh: Công an An Giang

Lúc này, Trần Quốc Tiến điều khiển xe gắn máy đến dừng lại và nói ‘‘đưa vé số đây để tôi mua tiếp vé số cho’’, tin tưởng, bà Mai đưa cọc vé số cho Tiến xem. Tiến liền lấy một phần vé số cất vào túi áo, sau đó trả lại số còn lại và đưa cho bà Mai 10.000 đồng, nói mua 01 tờ vé số rồi nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy. Phát hiện bị lấy mất nhiều tờ vé số, bà Mai tri hô.

Tiến điều khiển xe chạy được khoảng 200m thì bị người dân truy đuổi, khống chế và giao bàn giao cho lực lượng Công an xã Hội An điều tra, xử lý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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