Từ số tiền 500 triệu đồng, công an xác minh, mời người đàn ông lên làm việc

Công an TP Hà Nội ngày 2/7/2026 cho biết, ngày 25/6/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận trình báo của chị H.T.H (sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Lôi, xã Thư Lâm, Hà Nội), về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, chị H đã chủ động trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý, bảo đảm số tiền được hoàn trả đúng người, đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền là anh T.X.H (sinh năm 2002, trú tại thôn 2 Kênh Giã, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch, anh H đã chuyển nhầm số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của chị H.

Chị H.T.H và anh T.X.H tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi kiểm tra, đối chiếu đầy đủ thông tin và xác định chính xác chủ sở hữu số tiền, ngày 26/6/2026, Công an xã Thư Lâm đã hướng dẫn các bên thực hiện những thủ tục cần thiết, đồng thời hỗ trợ chị H trao trả toàn bộ 500 triệu đồng cho anh H.

Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh T.X.H bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn chị H cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thư Lâm vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ người dân.