Cập nhật mới nhất về bão Ba Vì: Mắt bão cuồn cuộn, có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong những ngày tới

Bão Ba Vì tiếp tục mạnh lên, quỹ đạo còn nhiều bất định

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa cập nhật thông tin mới nhất về Ba Vì, cho biết cơn bão đang tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trên khu vực Tây Thái Bình Dương và có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong những ngày tới.

Theo bản tin phát lúc 12h ngày 3/7 (giờ Nhật Bản), tâm bão Ba Vì đang ở vùng biển gần quần đảo Truk (Chuuk), di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão hiện có áp suất trung tâm 970 hPa, sức gió duy trì mạnh nhất gần tâm đạt 35 m/s (khoảng 126 km/h), trong khi gió giật cực đại lên tới 50 m/s (khoảng 180 km/h).

Mắt bão Ba Vì ngày càng hiện rõ

JMA nhận định Ba Vì sẽ tiếp tục tăng cường nhanh khi di chuyển trên vùng biển có điều kiện thuận lợi, làm dấy lên lo ngại cơn bão có thể đạt cấp "cực mạnh" trong thời gian tới.

Truyền thông Nhật Bản cũng đang theo dõi đồng thời hai cơn bão hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương là Ba Vì và bão Maysak. Các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để cập nhật diễn biến mới nhất cũng như khả năng ảnh hưởng tới Nhật Bản.

Theo JMA, hiện vẫn còn quá sớm để xác định chính xác quỹ đạo của Ba Vì trong những ngày tới, song cơn bão được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên khi tiến về phía tây.

"Ba Vì" là tên một ngọn núi ở miền Bắc Việt Nam, được Việt Nam đề xuất và được sử dụng trong danh sách tên bão quốc tế.

Ảnh đường đi của cơn bão (Nguồn: JTWC)

Một năm với mùa bão bất thường tại Nhật Bản

Mùa bão năm nay tại đất nước này cũng ghi nhận diễn biến bất thường. Theo thống kê của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đến hết tháng 6 đã có 8 cơn bão hình thành, gần gấp đôi mức trung bình nhiều năm là 4,2 cơn trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, năm nay ghi nhận bão xuất hiện liên tục trong tất cả các tháng từ tháng 1 đến tháng 7. Đây mới chỉ là lần thứ tư hiện tượng này xảy ra kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1951, sau các năm 1965, 2015 và 2026.

Các chuyên gia nhận định nhiệt độ mặt nước biển cao là một trong những nguyên nhân khiến mùa bão hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino cũng được cho là góp phần thúc đẩy sự hình thành của nhiều cơn bão. Thậm chí, còn có khả năng xuất hiện một đợt "siêu El Nino" với nhiệt độ mặt nước biển cao hơn El Nino thông thường trong thời gian tới.

Ảnh vệ tinh của bão Ba Vì

Lần gần nhất xảy ra siêu El Nino là vào năm 2015. Khi đó, có tới 27 cơn bão hình thành, vượt mức trung bình hằng năm là 25,1 cơn. Cùng năm, Nhật Bản cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục vào tháng 9, gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Ibaraki sau khi đê sông Kinugawa bị vỡ.

Nhà dự báo thời tiết Aimi Sakaguchi cho biết điều kiện khí quyển năm nay đặc biệt thuận lợi cho sự hình thành và tăng cường của bão.

"Bên cạnh El Nino, các luồng gió thổi từ Ấn Độ Dương cũng mạnh hơn. Khi hai dòng gió này hội tụ, hoạt động đối lưu trên vùng biển phía đông Philippines trở nên mạnh hơn, tạo điều kiện để bão dễ hình thành và phát triển", bà nói.

Theo bà Sakaguchi, nếu một cơn bão tiến về quần đảo Nhật Bản trong bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng nó sẽ đã phát triển lên cường độ rất mạnh. Vì vậy, người dân cần chủ động chuẩn bị từ sớm.

Mỹ cảnh báo Ba Vì có thể thành siêu bão

Về phía Mỹ, Trung tâm Dự báo FOX (FOX Forecast Center) đang theo dõi diễn biến của một cơn bão có khả năng mạnh lên thành siêu bão và tấn công quần đảo Mariana trong vài ngày tới.

Các mô hình dự báo ngày càng cho thấy khả năng cơn bão sẽ phát triển thành một cơn bão rất mạnh. Theo Trung tâm Dự báo FOX, Ba Vì thậm chí có thể mạnh lên thành siêu bão khi tiến gần quần đảo Mariana.

Dự báo quỹ đạo từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) cho thấy vùng lõi của cơn bão nguy hiểm này đang hướng thẳng về quần đảo Mariana và có thể tiếp cận khu vực vào cuối tuần.

Người dân và các doanh nghiệp trên đảo Saipan đã bắt đầu các công tác chuẩn bị ứng phó bão (Ảnh: RNZ Pacific / Mark Rabago)

Các nhà dự báo cho biết sức gió cực đại của Ba Vì có thể đạt tới 145 dặm/giờ (khoảng 233 km/h) vào ngày 6/7, tương đương bão cấp 4 theo thang bão Đại Tây Dương.

Hiện các chuyên gia vẫn chưa thể xác định liệu các vùng lãnh thổ của Mỹ như Guam, Rota, Saipan hay Tinian có nằm đúng đường đi của tâm bão hay không. Tuy nhiên, tất cả các khu vực này đều được khuyến cáo chuẩn bị cho khả năng hứng chịu một cú đổ bộ trực tiếp.

Đáng chú ý, thông tin này được đưa ra trong bối cảnh năm ngoái, một siêu bão đã đổ bộ quần đảo Bắc Mariana, khiến 17 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo Trung tâm Dự báo FOX, siêu bão Ba Vì hiện có quỹ đạo tương tự cơn Sinlaku, nhưng nhiều khả năng sẽ lệch xuống phía nam hơn, điều này có thể khiến mức độ nguy hiểm còn lớn hơn.

Nguồn: FOX Weather, TBS