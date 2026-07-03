Từ đêm nay, miền Bắc có mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 13 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7km/h.

Đến 13 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 25-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.