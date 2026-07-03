Thay đổi về giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về xác thực giao dịch trực tuyến đã chính thức đi vào thực tiễn. Hàng loạt ngân hàng lớn đã đồng loạt kích hoạt hệ thống bảo mật nâng cao dành cho khách hàng doanh nghiệp. Việc nắm bắt và tuân thủ các thay đổi này là điều kiện bắt buộc để đảm bảo luồng tiền của các tổ chức, công ty không bị ách tắc trong những ngày đầu tháng.

Trọng tâm của đợt thay đổi lần này là việc áp dụng sinh trắc học theo từng nhóm doanh nghiệp thay vì một hạn mức chung. Tại các ngân hàng như TPBank và ABBank, quy định mới được thiết lập rất cụ thể nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ tài sản. Đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, người đại diện hợp pháp bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt kết hợp mã OTP cho mọi giao dịch chuyển tiền hoặc thanh toán có giá trị từ 10 triệu đồng mỗi lần, hoặc tổng giá trị từ 20 triệu đồng trong một ngày. Yêu cầu xác thực này cũng được áp dụng khắt khe với các khoản thanh toán hóa đơn vượt quá 100 triệu đồng và toàn bộ giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Bên cạnh đó, các tổ chức mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ giao dịch với ngân hàng dưới 12 tháng cũng thuộc nhóm cần lưu ý đặc biệt. Mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 50 triệu đồng mỗi lần hoặc từ 100 triệu đồng mỗi ngày đều đòi hỏi người đại diện hợp pháp phải trực tiếp phê duyệt và quét khuôn mặt. Đối với các giao dịch dưới những ngưỡng quy định này, hệ thống ngân hàng vẫn duy trì phương thức xác thực hiện hành, giúp tối ưu thời gian thao tác cho các khoản chi tiêu nhỏ lẻ.

Không chỉ dừng lại ở yêu cầu về hạn mức sinh trắc học, quy định mới còn tác động mạnh đến cơ cấu phê duyệt lệnh trên các nền tảng ngân hàng số. Ngân hàng ACB thông báo khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng ACB ONE BIZ phải tách bạch rõ ràng vai trò người dùng. Thay vì thao tác tự do như trước, doanh nghiệp hiện bắt buộc phải có ít nhất một tài khoản đóng vai trò tạo giao dịch do kế toán trưởng phụ trách và một tài khoản khác đóng vai trò duyệt lệnh do người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền đảm nhận.

Đáng chú ý, những tài khoản trước đây được cấp tất cả các quyền để vừa tạo vừa duyệt lệnh sẽ không còn hợp lệ. Khách hàng buộc phải chuyển đổi tài khoản này sang quyền duyệt lệnh và đăng ký thêm người dùng mới để khởi tạo giao dịch. Tương tự tại ABBank, tài khoản thuộc mô hình "Người nhập và duyệt" cũng bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Hệ thống mới chỉ cho phép người dùng khởi tạo và phê duyệt giao dịch vượt hạn mức nếu chính họ là người đại diện hợp pháp, đồng thời triệt tiêu tính năng phê duyệt chéo các lệnh do người khác tạo.

Giải pháp cấp bách cho doanh nghiệp

Do Thông tư 77 đã chính thức có hiệu lực, những doanh nghiệp chưa kịp làm quen với phương thức mới cần hành động ngay lập tức. Các tổ chức kinh doanh cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng chủ quản, rà soát lại nhóm phân loại của doanh nghiệp mình, hoàn tất hồ sơ điều chỉnh quyền duyệt lệnh và tiến hành cập nhật dữ liệu sinh trắc học của người đại diện trên ứng dụng. Sự chủ động này sẽ giúp hệ thống kế toán vận hành trơn tru, duy trì uy tín thanh toán với đối tác và tránh những gián đoạn dòng tiền không đáng có.

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