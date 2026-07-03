Vừa tăng lương cơ sở, hàng triệu người tăng thêm phụ cấp cao nhất đến 80%

Câu hỏi 1

Ai được áp dụng mức tăng phụ cấp ưu đãi nghề mới theo Nghị định 182?

A. Toàn bộ cán bộ hành chính thuộc Sở và Phòng Giáo dục.

B. Giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên trường học. ✓

C. Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học công lập.

D. Tất cả nhân sự làm việc tại các trung tâm giáo dục tư nhân.

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định số 182/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/5/2026, đối tượng thụ hưởng chính sách điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề bao gồm giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông). Đặc biệt, quy định mới này cũng lần đầu tiên áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề dành riêng cho đội ngũ nhân viên trường học hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Chính sách này nhằm mục tiêu đãi ngộ xứng đáng, tạo động lực cống hiến và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ và giảng dạy.

Đáp án đúng là: B. Giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên trường học.

Câu hỏi 2

Mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất (80%) áp dụng tại địa bàn nào?

A. Các cơ sở giáo dục chất lượng cao tại khu vực đô thị.

B. Nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. ✓

C. Các trường học thuộc xã đảo, xã vùng bãi ngang ven biển.

D. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực I, II.

Giải thích: Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chi tiết ba mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học lần lượt là 45%, 60% và 80%. Định mức này được áp dụng tương ứng with các điều kiện môi trường làm việc thực tế: mức 45% dành cho điều kiện bình thường; mức 60% dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (khu vực I, II) và xã đảo; và mức trần kịch khung 80% áp dụng cho những giáo viên trực tiếp công tác tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chú thích ảnh: Phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên mầm non, phổ thông là từ 40 đến 80%, tăng 10% so với hiện nay, áp dụng từ 1/1/2026. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đáp án đúng là: B. Nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Câu hỏi 3

Nhóm nhân sự hỗ trợ, phục vụ tại trường lần đầu được hưởng phụ cấp bao nhiêu?

A. Được hưởng mức 10%.

B. Được hưởng mức 15%.

C. Được hưởng mức 20%. ✓

D. Được hưởng mức 25%.

Giải thích: Một trong những điểm mới mang tính đột phá và nhân văn của Nghị định số 182/2026/NĐ-CP chính là việc ghi nhận vai trò của đội ngũ nhân viên trường học. Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp ngành giáo dục, nhóm đối tượng nhân viên phục vụ, hỗ trợ giảng dạy tại các cơ sở trường học công lập được chính thức bổ sung vào danh sách thụ hưởng với mức phụ cấp ưu đãi nghề là 20%. Việc này giúp cải thiện đáng kể tổng thu nhập thực tế của hàng vạn nhân viên trường học, khắc phục tình trạng thiệt thòi thu nhập kéo dài nhiều năm qua.

Đáp án đúng là: C. Được hưởng mức 20%.

Câu hỏi 4

Mức lương cơ sở nào được dùng làm gốc để tính tiền phụ cấp ưu đãi nghề?

A. 2,34 triệu đồng/tháng. ✓

B. 2,53 triệu đồng/tháng.

C. 1,80 triệu đồng/tháng.

D. Mức lương tối thiểu vùng tại địa phương.

Giải thích: Mặc dù mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên mốc mới, phương pháp hạch toán giá trị tiền phụ cấp ưu đãi nghề hằng tháng của giáo viên vẫn được xác định theo công thức pháp lý quy chuẩn: "Tiền phụ cấp = 2,34 (lương cơ sở cũ) x hệ số lương hiện hưởng x % tỷ lệ phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng tương ứng". Việc duy trì mốc tham chiếu 2,34 triệu đồng trong công thức tính toán phụ cấp nghề giúp cơ quan quản lý cân đối ngân sách nhà nước chi trả hằng tháng một cách bền vững, đồng thời vẫn bảo đảm mức tăng thực tế 10% phụ cấp ưu đãi cho từng giáo viên.

Đáp án đúng là: A. 2,34 triệu đồng/tháng.

Câu hỏi 5

Các mức phụ cấp ưu đãi mới theo Nghị định 182 được tính thực hiện hồi tố từ khi nào?

A. Được thực hiện truy lĩnh từ ngày 1/1/2026. ✓

B. Được thực hiện chính thức từ ngày 1/7/2026.

C. Được thực hiện chính thức từ ngày 7/7/2026.

D. Được thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Giải thích: Về mặt thời gian áp dụng pháp luật hành chính, Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định mốc thời gian có hiệu lực thi hành chính thức là từ ngày 7/7/2026. Tuy nhiên, điều khoản chuyển tiếp đặc biệt quy định các mức phụ cấp ưu đãi nghề điều chỉnh tăng thêm (tăng 10% đối với giáo viên mầm non, phổ thông và áp dụng mới 20% đối với nhân viên trường học) sẽ được tính thực hiện hồi tố và chi trả truy lĩnh kể từ ngày 1/1/2026. Quy định này bảo đảm quyền lợi tài chính trọn vẹn cho giáo viên ngay từ đầu năm tài khóa 2026.

Đáp án đúng là: A. Được thực hiện truy lĩnh từ ngày 1/1/2026.