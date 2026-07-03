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Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Hương SN 2006

| | Xã hội

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Hương bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 30/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp Công an xã Châu Thành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hương (sinh năm 2006, cư trú ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long).

Trước đó, ngày 10/6, qua công tác kiểm tra lưu trú tại một nhà trọ tại ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành, Công an xã Châu Thành phát hiện Hương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Qua làm việc đối tượng khai nhận mua ma tuý về với mục đích sử dụng nhưng chưa sử dụng hết thì lực lượng Công an kiểm tra phát hiện. Kết quả giám định khối lượng ma tuý tạm giữ là 0,5701gam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

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