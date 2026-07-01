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7 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét nhiều địa điểm: 4 người đàn ông bị khởi tố

| | Xã hội

Ngày 1/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã chủ động ra quân, triệt xóa thành công nhóm đối tượng cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề liên tỉnh.

Theo Bộ Công an, trước đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin báo tố giác từ quần chúng nhân dân, ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng Công an xã Nhữ Khê đã huy động 7 Tổ công tác đồng loạt ra quân, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp tại địa bàn xã Nhữ Khê, phường Mỹ Lâm và phường An Tường. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu và dữ liệu điện tử quan trọng liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố 04 bị can về hành vi “Đánh bạc” (quy định tại Khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự), đồng thời áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Lê Văn Sơn (sinh năm 1999); Lê Văn Trường (sinh năm 2002); Hoàng Văn Điệp (sinh năm 1999); Phạm Văn Cường (sinh năm 1991, cùng trú tại phường Mỹ Lâm).

7 tổ công tác đồng loạt ra quân, khám xét nhiều địa điểm: 4 người đàn ông bị khởi tố- Ảnh 1.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Lê Văn Sơn, Lê Văn Trường, Phạm Văn Cường, Hoàng Văn Điệp (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử xác định: Lê Văn Sơn và Lê Văn Trường đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ các trận bóng đá World Cup với nhau.

Bên cạnh đó, Lê Văn Sơn còn tổ chức bán số lô, số đề trái phép cho Phạm Văn Cường, Hoàng Văn Điệp để hưởng hoa hồng, đồng thời mở rộng giao dịch với nhiều đối tượng khác ở các tỉnh, thành phố lân cận chưa rõ nhân thân. Tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp trong đường dây này bước đầu được xác định là trên 70 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo đánh bạc trên không gian mạng; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức đánh bạc. 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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