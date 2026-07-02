Vụ bắt tổng giám đốc Dương Thế Mạnh: Có siêu thị nhập gần 3 tỷ đồng tiền hàng

Công an TP Hà Nội ngày 2/7/2026 cho biết vừa khám phá vụ án buôn lậu "quả việt quất" với số lượng đặc biệt lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Greenland (Trụ sở tại: Số 216 Trần Huy Liệu, TDP 7, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La), do Dương Thế Mạnh (sinh năm 1983, HKTT: Tòa nhà Helios 75 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) làm Tổng Giám đốc có dấu hiệu nhập khẩu trái phép "quả Việt quất" từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh nhập lậu quả Việt quất tươi về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành với tổng khối lượng là 5.574kg quả, tổng trị giá là 1.426.693.746 đồng.

Đối tượng Dương Thế Mạnh - Ảnh: Công an Hà Nội

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Dương Thế Mạnh còn nhập lậu quả Việt quất tươi qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn tổng khối lượng là 13.086kg, với giá từ 300.000-480.000 đồng/kg và bán cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn với giá khoảng 500.000-700.000 đồng/kg, tổng trị giá là 9.616.364.737 đồng.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý, Dương Minh Công về tội Buôn lậu.

Bán ra thị trường giá cao gấp hơn 5 lần giá mua

Thông tin trên VTV cho hay, Dương Thế Mạnh khai chỉ đưa khoảng 10 tấn việt quất vào hệ thống siêu thị, đồng thời trộn lẫn với sản phẩm từ vùng trồng tại Sơn La để cơ quan chức năng khó phát hiện nguồn gốc thực sự của hàng hóa.

Theo điều tra, việt quất được các đối tượng thu mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập lậu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), sau đó đưa về kho hàng tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại đây, số hàng được đóng hộp, dán nhãn việt quất Mộc Châu trước khi phân phối ra thị trường. Toàn bộ số hàng đều không qua kiểm định an toàn thực phẩm.

Ngay sau khi được vận chuyển từ khu vực biên giới về các kho lạnh, các lô việt quất nhanh chóng được đưa đi tiêu thụ tại các siêu thị và cửa hàng nông sản sạch, chủ yếu vào sáng sớm nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đồng thời bảo đảm sản phẩm vẫn tươi khi đến nơi tiêu thụ.

Cây việt quất - Ảnh: VTV

Cơ quan điều tra xác định, trong khi việt quất tươi nhập khẩu từ châu Âu có giá khoảng 2 triệu đồng/kg thì các đối tượng mua việt quất từ Trung Quốc với giá chỉ từ 200.000-300.000 đồng/kg, sau đó bán ra thị trường với giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg, cao gấp hơn 5 lần giá mua.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định nhiều hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng đã cung cấp hợp đồng, hóa đơn mua bán cho cơ quan công an. Tất cả đều tin tưởng đây là nông sản Việt Nam, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, riêng hóa đơn của một chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội thể hiện đã mua việt quất của doanh nghiệp này với giá trị gần 3 tỷ đồng.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đây là vụ án đầu tiên liên quan đến hàng hóa nhập lậu mà các đối tượng sử dụng vùng trồng trong nước để hợp thức hóa nguồn gốc, qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ đường dây nhập lậu quả Việt quất lớn nhất từ trước đến nay.