Vụ cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội: 2 người đã tử vong, nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra sự việc

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, khoảng 13 giờ 29 phút ngày 03/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà, địa chỉ: Số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 05 xe chữa cháy, 01 xe thang, 02 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và nhân dân tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH, đồng thời điều động thêm 02 xe chỉ huy và 01 xe tải chở phương tiện đặc chủng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường lúc 13 giờ 35 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định đám cháy đã phát triển tự do khoảng 15 phút, phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng và 01 tum (Ngôi nhà có diện tích khoảng 70m2) và cháy lan lên các tầng phía trên. Theo thông tin ban đầu, trong nhà có 02 người bị mắc kẹt, lực lượng dân phòng và người dân đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo khói khí độc nên không thể tiếp cận dập tắt đám cháy.

Qua trinh sát, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy tại khu vực tầng 1 và triển khai đội hình xe thang để tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực, nhà dân lân cận.

Đến khoảng 14 giờ 00 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 14 giờ 07 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 02 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo chia sẻ của một số người dân có mặt tại hiện trường, căn nhà xảy ra cháy được một công ty thuê để kinh doanh.

Người dân có mặt tại hiện trường chia sẻ (Clip: Đức Anh)

Vụ cháy thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: Đức Anh)

(Ảnh: Đức Anh)

Tòa nhà gần như bị phá hủy (Ảnh: Đức Anh)

"Mọi người thuê cả căn nhà để làm việc, nghe nói bán hàng online nhưng bán mặt hàng gì thì chúng tôi không rõ. Tầng dưới chủ yếu là thuê, còn tầng trên có người ở hay chỉ về nghỉ thì cũng không nắm được", một người dân cho biết.

Về thời điểm xảy ra vụ cháy, một số nhân chứng cho biết họ phát hiện khói lửa từ khoảng sau 12h trưa. Theo lời kể, xe chữa cháy đến hiện trường vào khoảng hơn 13h và ít phút sau thì xuất hiện mưa lớn.

Theo ghi nhận, gần như cả tòa nhà đã bị thiêu rụi, khói đen bốc cao.

Hiện, Công an Thành phố đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.