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Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

| | Xã hội

Nhóm các đối tượng hoạt động tinh vi tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng nhưng không thoát khỏi sự truy quét của cơ quan chức năng.


Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng


Theo Thái Hà - Hà Linh

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