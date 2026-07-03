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Xôn xao clip người phụ nữ ở khách sạn Hải Tiến "ăn vạ" sau khi đôi co với tài xế: Cơ quan chức năng vào cuộc

| | Xã hội

Đoạn clip ghi cảnh nữ nhân viên một khách sạn ở khu du lịch biển Hải Tiến ngồi "ăn vạ" sau tranh cãi với tài xế về tiền phòng đang gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra tại một khách sạn ở khu du lịch biển Hải Tiến (tỉnh Thanh Hóa).

Trong clip, một người phụ nữ được cho là nhân viên khách sạn bất ngờ lao về phía một tài xế, liên tục la hét nói "em là đàn bà, người ta là đàn bà" rồi ngồi phịch xuống nền nhà, cho rằng mình bị hành hung. Tuy nhiên, hình ảnh trong đoạn video cho thấy tài xế không có hành động tác động đến người phụ nữ.

Hình ảnh được cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng loạt lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của nữ nhân viên có dấu hiệu "ăn vạ", trong khi một số khác cho rằng cần chờ cơ quan chức năng xác minh để làm rõ nguyên nhân và diễn biến sự việc.

Theo tìm hiểu được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình thuê phòng tại khách sạn. Trước đó, tài xế chở đoàn khách được khách sạn bố trí ở chung phòng với các tài xế khác theo mức giá ưu đãi. Sau khi nhận phòng, tài xế phản ánh mạng Wi-Fi yếu nên đề nghị đổi phòng và được bố trí xuống tầng 1.

Tuy nhiên, trong khi xem bóng đá, tài xế tiếp tục cho rằng mạng vẫn chập chờn nên muốn chuyển sang khách sạn khác lưu trú. Người phụ nữ yêu cầu thanh toán tiền phòng đã sử dụng, từ đó hai bên xảy ra tranh cãi.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 3/7 trao đổi với PV, Lãnh đạo UBND xã Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại cuộc họp sáng nay chính quyền đã giao cho phòng văn hoá và các ban ngành vào cuộc xác minh sự việc. Lãnh đạo UBND xã cũng thừa nhận rất bức xúc việc này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của địa phương.

Theo Nam An - Minh Hằng

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