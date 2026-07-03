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Người đàn ông Lâm Đồng mang theo 1,2 tỷ đồng mất tích bí ẩn, được tìm thấy sau hành trình hơn 550 km trong rừng

| | Xã hội

Một người đàn ông ở Lâm Đồng đi lạc hơn 550km đến khu rừng ở Quảng Ngãi trong tình trạng kiệt sức. Lực lượng công an kịp thời giải cứu và bảo vệ nguyên vẹn khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của người này.

Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã bàn giao ông Phạm Văn Toán (SN 1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc, đồng thời trao trả toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được bảo quản nguyên vẹn.

Theo Công an xã Tu Mơ Rông, khoảng 9h20 ngày 2/7, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu. Đây là khu vực địa hình hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng chức năng phát hiện ông Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức và đưa về trụ sở để chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy (áo trắng) thăm hỏi, động viên ông Toán. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã di chuyển khoảng 5 ngày trong tình trạng không xác định được phương hướng. Quãng đường từ nơi cư trú đến địa điểm được phát hiện khoảng 550km.

Tại trụ sở công an, ông Toán không nhớ vì sao đi từ Lâm Đồng đến Quảng Ngãi, chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết để phương tiện ở đâu.

Từ lời khai này, Công an xã tiếp tục xác minh và tìm thấy chiếc xe máy của ông cách nơi phát hiện khoảng 4,5km. Bên trong xe có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ và một điện thoại di động. Qua kiểm tra, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Toán cho biết số tiền mang theo là từ việc bán rẫy.

Công an xã Tu Mơ Rông hỗ trợ đưa ông Toán cùng phương tiện và toàn bộ tài sản trở về Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Qua xác minh với chính quyền địa phương nơi cư trú và người thân, cơ quan công an xác định ông Toán có biểu hiện về thần kinh, đầu óc không minh mẫn. Ông sống một mình nên khi vắng nhà, người thân nghĩ ông chỉ đi chơi gần nhà, đến khi được công an thông báo mới biết ông đã đi lạc đến Quảng Ngãi.

Trong thời gian lưu trú tại trụ sở Công an xã Tu Mơ Rông, ông Toán được bố trí nơi nghỉ, chăm sóc sức khỏe, phục vụ ăn uống và hoàn tất các thủ tục xác minh để liên hệ gia đình đến đón.

Lực lượng chức năng bàn giao ông Toán và tài sản cho người thân. Ảnh: CACC

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cho biết thời điểm lực lượng chức năng giải cứu thành công, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn và gió rét. Việc phát hiện kịp thời đã giúp ông Toán tránh phải tiếp tục lưu lại trong rừng, hạn chế nguy cơ sạt lở đất và bảo đảm an toàn tính mạng.

Trưa 3/7, UBND xã Tu Mơ Rông tổ chức thưởng nóng tập thể Công an xã cùng 4 cá nhân trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu hộ và bảo vệ nguyên vẹn khối tài sản của ông Toán.

Theo Tâm An

Đời sống và pháp luật

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