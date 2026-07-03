Công an ập vào khám xét xưởng may, khởi tố vợ chồng Phan Thị Hà Ly, tịch thu 15.000 sản phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết trên báo Tiền Phong rằng vừa triệt phá thành công một mạng lưới chuyên chế tạo, gia công và phân phối áo thun giả mạo hàng loạt nhãn hiệu thời trang danh tiếng toàn cầu với số lượng cực lớn. Liên quan đến vụ án này, hai đối tượng cầm đầu đã bị khởi tố để điều tra làm rõ về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Vụ việc bắt đầu vào chiều ngày 22/5, khi Lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an phường Bảy Hiền tiến hành kiểm tra hành chính một địa điểm kinh doanh trên đường Năm Châu do Phan Thị Hà Ly làm chủ.

Theo Tuổi Trẻ Online, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ gần 10.000 chiếc áo thun thành phẩm có dấu hiệu làm giả trắng trợn các thương hiệu lớn như: Lacoste, Louis Vuitton (LV), Burberry, Balenciaga, Calvin Klein, GAP, Zara, Armani, New Era, Essentials và Polo . Bên cạnh đó, hàng loạt nguyên phụ liệu gồm tem, nhãn mác giả cùng hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất cũng bị tạm giữ.

Mở rộng đấu tranh từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo (chồng của Ly), ban chuyên án đã kịp thời chặn đứng một lô hàng gồm hơn 4.000 sản phẩm giả hiệu khác đang trên đường vận chuyển đi phân phối. Tiếp tục khám xét một xưởng may gia công liên quan, công an phát hiện thêm hàng trăm chiếc áo thun khác đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thêu, gắn nhãn.

Báo Vietnamnet dẫn theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, đường dây này bắt đầu vận hành từ đầu năm 2026 do hai vợ chồng Đạo và Ly trực tiếp điều hành. Để trốn tránh sự chú ý của các cơ quan quản lý, các đối tượng đã áp dụng phương thức "chia nhỏ công đoạn":

Thu mua nguyên liệu từ nhiều đầu mối khác nhau rồi thuê các cơ sở may mặc bên ngoài thực hiện riêng lẻ từng khâu như may form áo, thêu logo thương hiệu, đính nhãn mác. Toàn bộ bán thành phẩm được tập kết về kho tổng để đóng gói, dán tem hoàn chỉnh trước khi tung ra thị trường tiêu thụ.

Sau khi kiểm đếm, tổng số tang vật bị tịch thu lên tới 14.426 chiếc áo thun giả mạo của 11 thương hiệu thời trang lớn đang được bảo hộ pháp lý tại Việt Nam. Ước tính giá trị thị trường của lô hàng vi phạm này lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các xưởng gia công vệ tinh cũng như các đối tượng tiếp tay cho đường dây này.

Chi Chi (Tổng hợp)