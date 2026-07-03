Tăng Nhật Tuệ có liên quan gì đến Miu Lê vừa bị bắt trước đó?

Từ những người từng đồng hành tạo nên nhiều dấu ấn trong âm nhạc, cả hai nay lại bị nhắc tên cùng nhau bởi một điểm chung đầy tiếc nuối.

Từng là cặp cộng sự thân thiết của Vpop

Trước khi những biến cố đời tư xảy ra, Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê có mối quan hệ gắn bó nhiều năm trong công việc lẫn cuộc sống.

Khi Miu Lê bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Tăng Nhật Tuệ là một trong những nhạc sĩ đồng hành và hỗ trợ cô. Anh cũng là người sáng tác ca khúc “Yêu anh” - bản hit ballad từng giúp Miu Lê ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc nổi bật trong giai đoạn đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê trong MV của nữ ca sĩ.

Không chỉ hợp tác trong âm nhạc, cả hai còn cùng xuất hiện trong MV “I Love You” phát hành năm 2012. Trong sản phẩm này, Tăng Nhật Tuệ vào vai người yêu cũ của Miu Lê. Cả hai cùng thể hiện câu chuyện tình buồn kết thúc bằng một vụ tai nạn giao thông đầy bi kịch.

Ngoài công việc, Tăng Nhật Tuệ và Miu Lê cũng nhiều lần cho thấy sự thân thiết ngoài đời. Khi cùng tham gia chương trình Giọng Ải Giọng Ai năm 2016, Miu Lê từng hài hước tuyên bố sẽ “từ mặt” Tăng Nhật Tuệ nếu anh với tư cách là nhạc sĩ thân thiết lại không nhận ra giọng hát của cô. Màn tung hứng dí dỏm của cả hai khi ấy từng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Liên tiếp vướng vòng lao lý vì ma túy

Những hình ảnh thân thiết năm nào hiện được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội sau khi cả hai lần lượt bị cơ quan chức năng bắt giữ trong các vụ án khác nhau nhưng đều liên quan đến ma túy.

Tháng 5/2026, ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” sau khi bị bắt quả tang tại một bãi biển ở Cát Bà.

Đến ngày 3/7/2026, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt giữ tại TP.HCM để điều tra về các hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan chức năng.

Việc hai nghệ sĩ từng có nhiều năm gắn bó trong âm nhạc liên tiếp vướng vòng lao lý đã khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Từ những người từng góp phần tạo nên các sản phẩm được yêu thích của Vpop, tên tuổi của họ giờ đây lại đồng thời xuất hiện trong các thông tin pháp lý, khép lại một chặng đường nghệ thuật bằng những diễn biến khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Trước khi vướng vòng lao lý, Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) được biết đến là một trong những nghệ sĩ đa năng của Vpop. Sinh năm 1986 tại Hà Nội, anh hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC và từng là VJ quen thuộc của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ.

Trước đó là Miu Lê.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ ghi dấu ấn mạnh nhất ở lĩnh vực sáng tác với hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại, từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Anh cũng ba lần nhận giải bình chọn của khán giả và hội đồng nghệ thuật tại chương trình Bài hát Việt.

Bên cạnh âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn lấn sân sang diễn xuất khi góp mặt trong hơn 50 bộ phim truyền hình và sitcom dành cho giới trẻ như Ranh giới, Bộ tứ 10A8, Vũ điệu xì tin, Chít và Pi... Ngoài ra, anh từng đảm nhận vai trò quản lý, đào tạo nhiều nhóm nhạc trẻ như Biến Tấu, X3.14, Horoscope hay Zero 9, được xem là gương mặt có sức ảnh hưởng nhất định với thế hệ nghệ sĩ trẻ trong giai đoạn Vpop phát triển mạnh những năm 2000-2010.