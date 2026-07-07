Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Bá Ngọc 20 tuổi

| | Xã hội

Phan Bá Ngọc bị bắt để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 7/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi) trú tại xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20-6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ (41 tuổi) trú cùng xã trình báo về việc con gái là cháu H (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơng Drang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20-6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc nhưng Ngọc quanh co, chối tội.

Đối tượng Phan Bá Ngọc khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Cùng thời điểm này, Công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H. Tuy nhiên, lúc này Ngọc vẫn khai loanh quanh, gian giối khi cho rằng nguyên nhân giết cháu H là do nạn nhân mượn tiền không trả.

Bằng các chứng cứ, tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định đi tìm người để giết, cướp tài sản. Và đối tượng đã ra tay sát hại cháu H.

Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đi chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó. 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về bắt buộc cung cấp số dư

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về bắt buộc cung cấp số dư Nổi bật

Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết

Tính năng quan trọng trên VNeID, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 71 triệu đồng: Lê Huỳnh Dư SN 1989 bị bắt

Công an điều tra về số tiền, vàng trị giá hơn 71 triệu đồng: Lê Huỳnh Dư SN 1989 bị bắt

21:07 , 07/07/2026
Khám xét nơi ở, nơi làm việc, khởi tố nguyên Trưởng phòng Hành chính Bùi Xuân Tiến SN 1977

Khám xét nơi ở, nơi làm việc, khởi tố nguyên Trưởng phòng Hành chính Bùi Xuân Tiến SN 1977

20:59 , 07/07/2026
Tất cả người dân cần đặc biệt chú ý khi sử dụng thẻ Căn cước

Tất cả người dân cần đặc biệt chú ý khi sử dụng thẻ Căn cước

20:30 , 07/07/2026
Kỷ luật 2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Kỷ luật 2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

19:46 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên