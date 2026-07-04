Ra lệnh bắt tạm giam hàng loạt Giám đốc: Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết

Ngày 03/7/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Đặng Ngọc Minh bị khởi tố thêm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng cầm đầu đã chỉ đạo tạo lập và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào hồ sơ dự thầu và trúng nhiều gói thầu tại các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Xét thấy, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sai phạm xảy ra có hệ thống, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Tuyết, Lý Ngọc Thu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 - 2022, nhằm tạo lợi thế trong quá trình tham gia đấu thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1962, hiện ở phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu (sinh năm 1988, hiện ở phường Hòa Hưng, là con dâu của Minh), Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết (sinh năm 1992, hiện ở phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, sau đó làm giả hồ sơ, tài liệu, “hô biến” thành hàng có xuất xứ Canada, với đầy đủ điều kiện về tính năng, kỹ thuật theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Bằng phương thức trên, nhóm đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị Điện lực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Đặng Ngọc Minh bị khởi tố thêm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.