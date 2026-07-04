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Đề nghị truy tố nữ giúp việc Nguyễn Thị Sâm SN 1972

| | Xã hội

Nguyễn Thị Sâm bị đề nghị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Bản kết luận điều tra hình sự đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Sâm, sinh năm 1972, thường trú tại: Tổ 6B, khu phố Yết Kiêu 6, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Sâm.

Theo bản kết luận: Tháng 3/2025, Sâm đến nhà anh N. N. D tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh xin làm giúp việc. Do đã có 02 tiền án, 01 tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” nên Sâm lấy tên là Lan để che đậy quá khứ phạm tội. Ngày 28/3/2026, lợi dụng lúc nhà anh D đi vắng, Sâm đã mở két sắt lấy trộm 270.000.000đ và 02 chỉ vàng. Với hành vi trên, Sâm sẽ đối mặt với mức án từ 07 đến 15 năm tù theo quy định tại khoản 3, Điều 173 - Bộ luật Hình sự.

Thời điểm mùa hè đã đến là lúc nhu cầu tìm người giúp việc tăng cao. Nhiều gia đình cần người hỗ trợ trông trẻ nhỏ, làm việc nhà trong khi một số lao động giúp việc về quê làm mùa vụ khiến nguồn cung giảm, đặc biệt là các đô thị lớn.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc tuyển người giúp việc, ưu tiên các đơn vị cung cấp lao động uy tín hoặc do người quen giới thiệu. Bên cạnh đó, mùa hè cũng là thời điểm nhiều gia đình tổ chức đi du lịch dài ngày. Trước mỗi chuyến đi, người dân cần hạn chế để tiền mặt và tài sản có giá trị tại nhà, mang theo chìa khoá phòng nơi để tài sản, lắp đặt camera có cảnh báo nơi để tài sản.

Chi Chi

PV

Đời sống và pháp luật

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