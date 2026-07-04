Đề nghị truy tố nữ giúp việc Nguyễn Thị Sâm SN 1972
Nguyễn Thị Sâm bị đề nghị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.
Thời điểm mùa hè đã đến là lúc nhu cầu tìm người giúp việc tăng cao. Nhiều gia đình cần người hỗ trợ trông trẻ nhỏ, làm việc nhà trong khi một số lao động giúp việc về quê làm mùa vụ khiến nguồn cung giảm, đặc biệt là các đô thị lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc tuyển người giúp việc, ưu tiên các đơn vị cung cấp lao động uy tín hoặc do người quen giới thiệu. Bên cạnh đó, mùa hè cũng là thời điểm nhiều gia đình tổ chức đi du lịch dài ngày. Trước mỗi chuyến đi, người dân cần hạn chế để tiền mặt và tài sản có giá trị tại nhà, mang theo chìa khoá phòng nơi để tài sản, lắp đặt camera có cảnh báo nơi để tài sản.
Chi Chi
Đời sống và pháp luật