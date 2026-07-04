Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, được sử dụng cho nhiều mục đích như liên lạc, làm việc, học tập và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Chính vì chứa nhiều thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng, tài khoản Zalo thường bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp tài khoản bị đánh cắp sau khi người dùng vô tình để lộ mã OTP, nhấp vào đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc. Sau khi chiếm được tài khoản, kẻ gian có thể giả danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền người thân, phát tán đường link lừa đảo hoặc thu thập thêm thông tin cá nhân.

Người dùng Zalo nên kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp nhằm phát hiện và ngăn chặn các lượt đăng nhập trái phép. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường bảo mật là kích hoạt tính năng Bảo mật 2 lớp trên Zalo. Khi tính năng này được bật, mỗi lần có thiết bị mới đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực bằng mã OTP gửi tới số điện thoại đã đăng ký, đồng thời gửi thông báo đến thiết bị chính của người dùng.

Nhờ đó, nếu phát hiện có người lạ cố gắng truy cập tài khoản, chủ tài khoản có thể từ chối đăng nhập hoặc nhanh chóng thay đổi mật khẩu để tránh bị chiếm quyền sử dụng.

Cách bật bảo mật 2 lớp trên Zalo

Người dùng có thể kích hoạt tính năng này chỉ với vài thao tác:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, chọn Cá nhân ở góc dưới màn hình, sau đó vào Cài đặt.

Bước 2: Chọn mục Tài khoản và bảo mật.

Bước 3: Tìm mục Bảo mật 2 lớp và gạt nút để kích hoạt.

Sau khi hoàn tất, mọi yêu cầu đăng nhập từ thiết bị chưa từng sử dụng sẽ phải trải qua bước xác thực bổ sung. Đồng thời, Zalo sẽ gửi thông báo để người dùng biết tài khoản đang có yêu cầu đăng nhập mới.

Việc kích hoạt bảo mật 2 lớp không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ bị đánh cắp tài khoản mà còn tạo thêm một lớp bảo vệ đối với các thông tin cá nhân lưu trữ trên ứng dụng.

Trong trường hợp nhận được thông báo đăng nhập nhưng không phải do mình thực hiện, người dùng nên lập tức từ chối yêu cầu, đổi mật khẩu Zalo và kiểm tra lại các thiết bị đã đăng nhập để loại bỏ những phiên truy cập bất thường.

Các chuyên gia an toàn thông tin cũng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai, không đăng nhập tài khoản qua các đường link không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để giảm thiểu các rủi ro về bảo mật.