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Bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Bá Kiên SN 1993

| | Xã hội

Sau 09 năm lẩn trốn, Kiên nhiều lần thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 3/7/2026 cho biết, ngày 30/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Bá Kiên (SN 1993, thường trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) theo Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 01/QĐTN ngày 08/01/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng về tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/10/2017, Kiên cùng Nguyễn Bá Sang (SN 1996) thường trú tại TP Hải Phòng và Nguyễn Công Trường (SN 1999) thường trú tại TP Đồng Nai có hành vi dùng hung khí tham gia đánh nhau, gây hậu quả chết người tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Bá Sang và Nguyễn Công Trường đã ra đầu thú và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng Nguyễn Bá Kiên bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định đây là đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, lực lượng Công an đã tập trung xác minh, truy bắt.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Bá Kiên - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Sau 09 năm lẩn trốn, Kiên nhiều lần thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đến đầu tháng 6/2026, qua công tác xác minh, nắm tình hình, lực lượng Công an xác định Kiên đang có mặt tại TP Hải Phòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp vận động người thân, gia đình đưa đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 25/6/2026, cơ quan Công an đã vận động, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Bá Kiên.

Tại cơ quan Công an, Kiên thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

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