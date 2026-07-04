Hà Nội: Người đàn ông tự xưng là giảng viên đại học liên tục chửi bới, ném gạch, đá vào quán ăn

Theo thông tin từ chủ quán, trước đó con trai của người đàn ông này đến mua một suất cơm rang trị giá 80.000 đồng nhưng không mang theo tiền. Người này gọi điện nhờ bố thanh toán. Do chưa nhận được tiền chuyển khoản, nhân viên quán đề nghị chờ xác nhận thanh toán mới giao đồ ăn. Sau đó, quán còn nhờ một người hàng xóm ứng tiền trả hộ để giải quyết.

Đến tối cùng ngày, người đàn ông tìm đến quán và cho rằng nhân viên đã có cách ứng xử không đúng với con mình chỉ vì khoản tiền 80.000 đồng. Người này liên tục chửi bới, xúc phạm nhân viên quán. Mặc dù được nhiều người can ngăn, người đàn ông vẫn nhặt gạch, đá ném nhiều lần vào cửa kính phía trước quán, làm vỡ cửa kính và gây thiệt hại về tài sản.

Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông nhặt gạch, đá ném vào cửa quán làm vỡ kính

Vụ việc không gây thương tích về người nhưng khiến nhiều khách hàng hoảng hốt, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán và an ninh trật tự tại khu vực.

Đáng chú ý, trong quá trình gây rối, người đàn ông nhiều lần tự xưng là giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có học vị tiến sĩ và có bằng cử nhân Luật.

Cửa kính tại quán bị vỡ nát do gạch, đá mà người đàn ông ném vào

Sau khi sự việc xảy ra, chủ quán đã trình báo cơ chức năng. Tiếp nhận tin báo, cán bộ Công an phường Thanh Xuân đã có mặt kịp thời ghi nhận hiện trường, thu thập lời khai, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.