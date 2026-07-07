Khám xét, bắt tạm giam người đàn ông bán máy biến áp giả Trương Văn Tiền SN 1979

Ngày 6/7, Bộ Công an thông tin, trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh An Giang đang tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo cơ quan công an, sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội và các phương thức kinh doanh trực tuyến đã tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa, nhưng cũng bị một số đối tượng lợi dụng để quảng cáo, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Thực tế công tác đấu tranh tại tỉnh An Giang cho thấy, vi phạm về hàng giả và sở hữu trí tuệ không chỉ diễn ra nhỏ lẻ mà đã xuất hiện những vụ việc có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, giá trị hàng hóa lớn.

Điển hình, ngày 4/6/, tại đặc khu Phú Quốc, lực lượng Công an phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra công ty TNHH Phú Quốc Factory có địa chỉ tại khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do Nguyên làm Giám đốc phát hiện hơn 350 sản phẩm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, tổng trị giá khoảng 1,69 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 2002, cư trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào tháng 2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam: Tô Hoàng Dũ (sinh năm 1990, trú tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (sinh năm 1979, trú tại TP. Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (sinh năm 1978, trú tại TP. Hồ Chí Minh), để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, nhóm này thu mua máy biến áp cũ, hư hỏng rồi phục chế, thay linh kiện, làm giả nhãn mác, tem thông số và hồ sơ kỹ thuật nhãn hiệu THIBIDI để bán ra thị trường dưới danh nghĩa hàng chính hãng.

Vào ngày 29/01, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang các đối tượng vận chuyển máy biến áp giả từ Tây Ninh và TP. Cần Thơ về An Giang tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 137 máy biến áp giả, trị giá theo hàng thật ước tính hơn 20 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã hoạt động từ năm 2019, cung ứng hàng trăm máy biến áp giả tại nhiều tỉnh Tây Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh cũng quyết liệt xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang), chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê “Văn Quý 7777”, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sử dụng bắp, đậu nành rang, tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả; thu giữ cà phê thành phẩm, hơn một tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng máy móc, phụ gia và bao bì. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm không phát hiện hàm lượng caffein. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 tấn sản phẩm đã được đưa ra thị trường từ đầu năm 2024.

Những vụ việc trên cho thấy, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, an toàn của người dân.