Trượt ván giữa làn ô tô, nam thanh niên thách thức tài xế "biết bố mày là ai không": Công an vào cuộc

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một phương tiện ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bất bình. Trong đoạn clip, khi nhiều ô tô đang di chuyển trên đường thì phải bất ngờ giảm tốc độ và né tránh một nam thanh niên cởi trần, trượt ván giữa làn ô tô.

Khi phương tiện gắn camera hành trình bấm còi thì nam thanh niên bất ngờ quay lại, lớn tiếng chửi bới, giơ ván trượt lên thách thức đòi đập xe, đồng thời đe dọa "biết bố mày là ai không". Sau đó, nam thanh niên còn vứt ván trượt và ba lô lên giải phân cách và đòi "ăn thua đủ" với tài xế.

Camera hành trình ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 33 phút ngày 1/7 trên đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê (hướng từ trung tâm TP Đà Nẵng về cầu vượt ngã ba Huế).

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Thanh Niên chiều 5/7, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng CSGT đang phối hợp với Công an phường Thanh Khê trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực để xác minh danh tính nam thanh niên và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 thông tin, hành vi trượt ván trên làn đường dành cho ô tô của nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.