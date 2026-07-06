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Thi hành lệnh khám xét, khởi tố hàng loạt tổ trưởng, quản lý kho, nhân viên vật liệu

| | Xã hội

Các đối tượng bị bắt để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm.

7 bị can bị khởi tố gồm:

Nguyễn Hoàng Phong, sinh năm 1994, ngụ xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Tổ trưởng Bộ phận kho,

Vũ Văn Toán, sinh năm 1993, ngụ phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Nhân viên quản lý vật liệu,

Ngô Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2003, ngụ xã Lộc Hưng, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Nhân viên vật liệu,

Cao Văn Nam, sinh năm 1995, ngụ xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, chức vụ: Quản lý kho,

Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1989, ngụ phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Tổ trưởng nhận nguyên liệu,

Lê Văn Đông, sinh năm 1983, ngụ phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, chức vụ: Tổ trưởng xe nâng;

Trần Kim Thái, sinh năm 1997, quê tỉnh Đắk Lắk, chức vụ: Tổ trưởng xe nâng đều làm tại Công ty TNHH L. B., Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước.

Trước đó, các bị can này trực tiếp phụ trách kho vật liệu, hàng hoá nhập khẩu của công ty L.B, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài nhưng không thoát.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Phong, Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu Chì của Công ty để bán ra ngoài, lấy tiền ăn chia.

Các đối tượng: Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán có vai trò giúp sức để hợp thức hoá số liệu sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt Ban Giám đốc doanh nghiệp. Qua kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu khác của công ty phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu Chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

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