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Chang Thị Dế SN 1958 đã bị bắt

| | Xã hội

Việc bắt giữ thành công Chang Thị Dế đã khép lại hành trình truy bắt kéo dài gần một thập kỷ của cơ quan công an.

Ngày 6/7, Công an xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Chang Thị Dế (SN 1958, trú bản Pa Mu, xã Hua Bum) sau gần 10 năm lẩn trốn để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an và né tránh sự xử lý của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Chang Thị Dế bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn (cũ) khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã, tổ chức nhiều biện pháp xác minh, truy bắt nhưng đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, lẩn trốn tại khu vực rừng núi, gây nhiều khó khăn cho công tác truy tìm.

Bản Pa Mu là địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới, địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đây cũng là yếu tố khiến quá trình rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng kéo dài trong nhiều năm.

Chang Thị Dế SN 1958 đã bị bắt - Ảnh 1.

Cơ quan Công an bắt giữ an toàn đối tượng Chang Thị Dế (Ảnh: Công an Lai Châu).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác rà soát, truy bắt các đối tượng truy nã, Công an xã Hua Bum đã chủ động nắm chắc địa bàn, kiên trì rà soát từng nguồn tin, từng mối quan hệ của đối tượng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.

Sau quá trình kiên trì xác minh, lực lượng Công an đã xác định được nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công Chang Thị Dế, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận sau khi biết mình bị truy nã đã nhiều lần di chuyển, lẩn trốn tại các khu vực rừng núi, sống khép kín nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Việc bắt giữ thành công Chang Thị Dế đã khép lại hành trình truy bắt kéo dài gần một thập kỷ, thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Lai Châu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã; đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình Công an cấp xã trong nắm địa bàn, quản lý đối tượng, giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.


Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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