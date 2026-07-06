Vụ cô gái gần 20 tuổi nghi bị sát hại ở TP.HCM: Công an đưa ra cảnh báo nóng

Liên quan vụ “Nghi án cô gái gần 20 tuổi bị sát hại trong phòng trọ tại TP.HCM” như đã thông tin, ngày 6/7, Công an phường Tây Nam (TP.HCM) đã phát thông báo khuyến cáo đề nghị người dân và cộng đồng mạng không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, mọi thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ được Công an phường Tây Nam thông báo công khai trên các kênh thông tin chính thống ngay sau khi có kết luận.

Tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ việc đang được chia sẻ lên mạng xã hội.

Công an đề nghị người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tay cho việc lan truyền tin giả, tin sai sự thật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 5/7, người dân sống tại dãy trọ trên đường ĐT 744, khu phố Lồ Ồ (phường Tây Nam), nghe nhiều tiếng la hét. Khi người dân chạy đến kiểm tra và nhìn thấy một thanh niên rời khỏi phòng trọ. Bên trong phòng trọ, chị N.T.N.H. (16 tuổi, quê An Giang) tử vong với nhiều vết thương.

Sự việc được báo cơ quan chức năng.Công an có mặt, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Người dân sống gần khu trọ cho biết, nạn nhân sống tại phòng trọ cùng người chị gái và bà. Vào rạng ráng cùng ngày, có người thấy một thanh niên khả nghi đi từ khu trọ ra ngoài đường.

Có thể bị phạt lên tới 50 triệu đồng

Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026): Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm và có thể bị khóa tài khoản, trang hoặc kênh nội dung vi phạm.Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.