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Điều tra, truy bắt “Huy Tài đui” SN 1998 vì cầm dao tấn công vợ cũ

| | Xã hội

Huy tiếp tục đi đến tiệm hoa của một người dân dùng thanh gỗ đập phá cửa kính tủ lạnh để trái cây.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 06/7/2026, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và Công an xã Mỹ Tịnh An điều tra vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công vợ cũ và đập phá tài sản tại một tiệm hoa của người dân.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 04/7/2026, Công an xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của ông Huỳnh Ngọc C., sinh năm 1973 về việc con gái Huỳnh Ngọc Minh T., sinh năm 1998 bị chồng cũ là đối tượng Lê Gia Huy (sinh năm 1998, ngụ xã Mỹ Tịnh An, thường gọi “Huy Tài đui”) dùng dao gây thương tích.

Ông C. cho biết: Vào thời điểm trên, con trai ông là anh Huỳnh Ngọc Minh K. ở nhà thì nghe có tiếng "kêu cứu" của chị ruột nên chạy qua phòng kiểm ra và thấy Huy đang cầm con dao kề vào cổ chị T. chảy máu. Thấy vậy anh K. xông vào căn ngăn thì Huy bỏ đi. Người nhà nhanh chóng đưa chị T. đi Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Huy tiếp tục đi đến tiệm hoa của một người dân ở xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp và dùng thanh gỗ đập phá cửa kính tủ lạnh để trái cây và nhiều vật dụng khác trong tiệm hoa, tổng thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Sau đó, Huy còn dùng kéo làm bị thương một người khác phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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